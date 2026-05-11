"Una bellezza indiana": questa ex Miss Mondo fa sensazione in un abito color avorio

Quando Priyanka Chopra fa la sua apparizione sul red carpet, ci si aspetta un momento di moda memorabile. E al Gold Gala 2026 di Los Angeles, ha certamente soddisfatto queste aspettative. Con un abito avorio intriso di storia ed emozione, l'ex Miss Mondo ha fatto sensazione. E sui social media, i commenti si sono moltiplicati: "Bellezza indiana", "magnifica", e così via.

Un abito scultoreo carico di simbolismo

Per questa prestigiosa serata organizzata da Gold House al Music Center, Priyanka Chopra ha scelto una creazione haute couture su misura dello stilista indiano Amit Aggarwal, in collaborazione con la sua stilista di lunga data Ami Patel. Il risultato è sorprendente: un abito avorio dalla silhouette aderente che si allarga poi in uno strascico etereo, intervallato da pannelli trasparenti e ricami scultorei.

Ciò che rende questo look davvero unico è la sua storia. L'abito è stato realizzato a partire da un sari Chikankari di 20 anni, trasformato in un capo contemporaneo. Sono state necessarie sei settimane di lavoro, interamente eseguite a mano da artigiani indiani, prima che il tessuto venisse ricostruito secondo lo stile architettonico distintivo di Amit Aggarwal, impreziosito da delicate perline di vetro. Un vibrante omaggio all'artigianato tessile indiano e alle donne che lo tramandano.

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Una serata ricca di significato

Al di là del red carpet, il Gold Gala del 2026 ha rivestito un significato speciale per Priyanka Chopra. È stata infatti insignita del prestigioso Global Vanguard Honor, un premio conferito da Gold House per celebrare coloro che promuovono la cultura dell'Asia-Pacifico a livello internazionale. Questo riconoscimento premia i suoi 25 anni di carriera, trascorsi tra l'industria cinematografica indiana e Hollywood.

Il tema di questa quinta edizione, "Un nuovo mondo d'oro", ha reso omaggio alla leadership culturale e al progresso collettivo. Un contesto perfetto per indossare un abito che, proprio per questo, racconta una storia di dialogo tra le tradizioni indiane e i codici contemporanei.

Una carriera straordinaria

Un utile promemoria per apprezzare quanta strada ha fatto: Priyanka Chopra è stata incoronata Miss Mondo il 30 novembre 2000, a soli 18 anni. Questo traguardo ha segnato l'inizio di una carriera straordinaria. È diventata una delle attrici più popolari di Bollywood, con ruoli memorabili in "Fashion", "Mary Kom" e "Bajirao Mastani", prima di conquistare Hollywood con la serie "Quantico", seguita da "Citadel" e "The Bluff".

Anche il Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio 2026) sarà un evento importante per lei: presenterà il suo nuovo film "Reset", un thriller di sopravvivenza girato al fianco dell'attore britannico Orlando Bloom.

Una standing ovation sui social media

Sotto i numerosi post condivisi dal red carpet, gli utenti di internet l'hanno sommersa di elogi. "Una bellezza indiana", "magnifica", "la donna più elegante al Gold Gala" ... i commenti testimoniano l'ammirazione che l'attrice suscita, ma anche l'accoglienza molto positiva che ha ricevuto la sua scelta di abito. Molti hanno applaudito la dimensione simbolica del vestito, il suo legame con il patrimonio culturale indiano e il modo in cui Priyanka Chopra usa la sua notorietà per dare risalto agli artigiani che si celano dietro gli abiti che indossa.

Con la sua apparizione al Gold Gala del 2026, Priyanka Chopra ha creato molto più di un semplice momento di moda. Ha raccontato una storia, quella di un percorso lungo oltre due decenni, di un prezioso patrimonio culturale e di una maestria artigianale messa in mostra su uno dei red carpet più prestigiosi del mondo.