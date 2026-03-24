A 67 anni, Jamie Lee Curtis ha fatto sensazione con un abito bianco minimalista

L'attrice, produttrice e regista americana Jamie Lee Curtis ha fatto scalpore con un abito bianco minimalista alla 19ª cerimonia annuale della California Hall of Fame a Sacramento.

Eleganza raffinata e senza tempo.

Per questo prestigioso evento del 19 marzo 2026 al California Museum, Jamie Lee Curtis ha scelto un candido abito midi a maniche lunghe. La silhouette dritta e fluida, priva di decorazioni superflue, ne esaltava la figura e il carisma naturale. Questo capo sobrio contrastava con gli abiti più elaborati degli altri ospiti, confermando il suo status di regina del minimalismo chic.

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Una scelta che celebra la sua carriera

Inserita nella California Hall of Fame insieme a olimpionici come l'atleta americano Carl Lewis e l'ex nuotatrice agonista americana Janet Evans, Jamie Lee Curtis incarna la semplicità di Hollywood. Quel vestito bianco al California Museum simboleggiava purezza e rinnovamento, riecheggiando i suoi 50 anni di carriera, da "Una poltrona per due" ai ruoli che le sono valsi l'Oscar.

Reazioni unanimi di ammirazione

Su Instagram e X (precedentemente Twitter), le foto del red carpet sono diventate virali: "Jamie Lee Curtis, l'epitome dell'eleganza a 67 anni", "Quell'abito bianco è perfetto, di una semplicità assoluta". I fan hanno elogiato la sua sicurezza e ammirato la sua capacità di combinare un'eleganza sobria con un fascino naturale. A 67 anni, Jamie Lee Curtis ha sfidato le convenzioni legate all'età, evitando artifici e dimostrando che eleganza e sicurezza di sé non conoscono limiti.

In breve, l'attrice, produttrice e regista americana Jamie Lee Curtis ha dimostrato che a 66 anni l'eleganza minimalista ha la meglio sull'eccesso. Questo iconico abito bianco ha celebrato la sua leggendaria carriera e incarnato una donna sicura di sé, rendendola la star indiscussa di questa serata californiana.