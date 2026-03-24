A bordo piscina, Serena Williams mette in mostra la sua silhouette con un look rilassato e sicuro di sé.

Anaëlle G.
@serenawilliams / Instagram

La tennista americana Serena Williams, considerata una delle più grandi giocatrici di tutti i tempi, ha recentemente condiviso un momento di relax a bordo piscina con un look semplice ma elegante, composto da un completo verde oliva, un soffice cardigan rosa e comode mules.

Un outfit ibrido che è attraente

In una serie di foto pubblicate su Instagram a metà marzo 2026, la leggenda del tennis Serena Williams sfoggia un look rilassato e allo stesso tempo chic e disinvolto. Indossa un costume intero verde oliva, impreziosito da un soffice cardigan rosa leggermente aperto, abbinato a dei sandali UGG. Questo mix di atmosfera da spiaggia e comfort crea una silhouette disinvolta, perfetta per un pomeriggio in piscina.

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Reazioni entusiaste da parte degli abbonati

I fan, conquistati, hanno reagito prontamente: "L'abbinamento di maglione intero, cardigan e mules è semplicemente geniale!", hanno esclamato, lodando un look tanto semplice quanto d'ispirazione, che sfuma con stile i confini tra abbigliamento casual e stile estivo. Alcuni commenti erano addirittura pieni di ammirazione: "Adoro il look!" "L'energia spensierata è meravigliosa!"

In sintesi, nonostante le recenti critiche sulla promozione di un farmaco dimagrante, Serena Williams conserva un'influenza innegabile, continuando a unire molte donne e a ispirare una comunità fedele, sedotta dalla sua eleganza disinvolta e dal suo senso dello stile.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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