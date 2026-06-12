A 57 anni, Jennifer Aniston ha fatto un'apparizione sorprendente a Los Angeles indossando un abito verde.

L'attrice, regista e produttrice americana Jennifer Aniston ci ricorda che un'apparizione pubblica di successo non si misura dal numero di scene, ma dallo stile impeccabile. Recentemente ha fatto la sua prima apparizione pubblica importante dopo diversi mesi alla proiezione della serie televisiva americana "The Morning Show" a Los Angeles. E il suo look ha subito scatenato una raffica di commenti.

Un abito aderente verde scuro

Sul red carpet di questa proiezione privata, Jennifer Aniston è apparsa con un lungo abito verde scuro, perfettamente tagliato e aderente alla sua figura. Il modello senza maniche presentava una semplice scollatura dritta e un punto vita accentuato da una cintura integrata, tipico dei tagli grafici che l'attrice ha prediletto nelle ultime stagioni. La tonalità scelta, un verde intenso, quasi color abete, si abbinava perfettamente ai capelli color caramello dell'attrice e metteva in risalto con delicatezza il suo incarnato baciato dal sole.

Per quanto riguarda gli accessori, Jennifer Aniston ha optato per un approccio minimalista ma strutturato: un paio di décolleté con la punta aperta e una serie di braccialetti delicati al polso. La sua acconciatura distintiva era caratterizzata da riga laterale, una piega morbida e mèches intorno al viso.

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Reese Witherspoon, compagna di lunga data

Per questa apparizione, Jennifer Aniston non era sola. Al suo fianco, l'attrice, produttrice e imprenditrice americana Reese Witherspoon ha posato per i fotografi con un look altrettanto elegante: un blazer nero con scollatura profonda e gonna abbinata, completati da delicati orecchini a cerchio, décolleté a punta e un'acconciatura con riga laterale. Un duo coordinato senza apparente pianificazione: la prova di una lunga amicizia.

Un'amicizia nata sul set di "Friends"

La loro amicizia è iniziata nel 2000 sul set della serie televisiva "Friends", dove Reese Witherspoon, allora ventitreenne, interpretava la sorella di Rachel Green. All'epoca, la giovane attrice era appena diventata mamma e allattava al seno la figlia Ava tra una ripresa e l'altra. Fu lì che Jennifer Aniston la accolse con una gentilezza che Reese ricorda ancora oggi.

La scorsa primavera, in occasione del cinquantesimo compleanno di Reese Witherspoon, Jennifer Aniston le ha dedicato un tributo particolarmente toccante sui social media: "Ha 50 anni ed è ancora il mio piccolo fuoco d'artificio preferito. Mia sorella, la mia compagna e il mio cuore da 30 anni."

Un'apparizione che segna un ritorno in pubblico

Questa proiezione a Los Angeles segna di fatto il ritorno di Jennifer Aniston a un evento pubblico di rilievo dallo scorso novembre. Questa discrezione rende la sua apparizione ancora più preziosa e ci ricorda che, in un'epoca satura di immagini, la scarsità a volte si rivela la strategia più efficace.

In questo abito verde scuro, Jennifer Aniston fa un'apparizione elegante e impeccabile, confermando il suo status di una delle figure più riconoscibili del cinema americano.