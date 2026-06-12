Indossando un body di pizzo nero, Sabrina Carpenter rende omaggio a uno dei periodi più iconici di Madonna.

La cantautrice americana Sabrina Carpenter ha fatto un'apparizione sorprendente nel nuovo video musicale di Madonna, "CONFESSIONS II - The Film". Il suo look, composto da un body di pizzo trasparente e accessori neri, rende omaggio diretto all'era disco della Regina del Pop.

Un body in pizzo con maniche a tre quarti.

Nelle immagini del videoclip che circolano sui social media, Sabrina Carpenter viene vista ballare sulla pista da ballo con un body nero aderente in pizzo traforato. Il capo, caratterizzato da una profonda scollatura arrotondata e maniche a tre quarti, è indossato sopra un reggiseno nero che si intravede leggermente attraverso la trama traforata del tessuto.

Una sottile cintura nera aderente stringe il punto vita, strutturando l'indumento, che poi si estende lungo le gambe con uno spacco alto tipico dei body da palcoscenico. Sabrina Carpenter ha aggiunto un paio di guanti di pizzo nero che arrivano fino ai polsi, un dettaglio che colloca saldamente il look in un'estetica storica.

Acconciatura da bomba sexy e trucco color bordeaux

Per la sua acconciatura, Sabrina Carpenter ha optato per un look da spiaggia particolarmente chic: i suoi capelli biondo platino sono stati acconciati in una voluminosa piega con una frangia a tendina divisa al centro. Questo taglio trae ispirazione direttamente dallo stile delle star del cinema degli anni '60 e '80: pin-up americane, dive della disco e l'eredità di Brigitte Bardot. Un paio di scintillanti orecchini a lampadario di cristallo hanno completato la linea verticale del look.

Sul fronte beauty, Sabrina Carpenter ha optato per una tonalità bordeaux intenso applicata su palpebre, zigomi e labbra: una scelta monocromatica che conferisce al viso una dimensione cinematografica.

📸| Sabrina Carpenter nel cortometraggio "Confessions II" di Madonna. pic.twitter.com/GVaXMQJkXG — Sabrina Carpenter All-News 🐾 (@SCANews_) 8 giugno 2026

I codici stilistici di Madonna degli anni '80 riprodotti fedelmente.

È proprio questa grammatica a rendere l'immagine particolarmente riuscita. Nell'immagine, Sabrina Carpenter rende omaggio al periodo iconico dei primi anni Ottanta, quando Madonna frequentava leggendari locali notturni newyorkesi come il Danceteria, un club che non esiste più e che Sabrina Carpenter all'epoca aveva addirittura utilizzato come colonna sonora per uno dei brani del suo nuovo album.

Un body trasparente, guanti di pizzo, una cintura ben definita, un sorriso malizioso: ci sono tutti gli elementi distintivi. Un'interpretazione impeccabile dell'estetica da club, precisa nei riferimenti e decisamente contemporanea nello stile. La prova, se mai ce ne fosse bisogno, che Sabrina Carpenter sa destreggiarsi tra diversi generi musicali, compreso il repertorio delle epoche passate.

Una collaborazione che va oltre il videoclip musicale.

Questa non è la prima volta che le due cantanti condividono il palco. La scorsa primavera, durante la sua esibizione da headliner al Coachella, Sabrina Carpenter ha invitato Madonna sul palco per cantare il loro duetto. E più recentemente, Madonna ha tenuto un concerto a sorpresa a Times Square per promuovere il suo ritorno sulla scena musicale. Questa dinamica rivela in modo sottile il legame sempre più forte tra le due artiste, che attraversa le generazioni.

Con questo body di pizzo nero, Sabrina Carpenter offre molto più di un semplice cameo in un videoclip. Fa una vera e propria dichiarazione d'intenti: quella di un'artista che sa onorare i suoi predecessori costruendo al contempo la propria identità visiva. E che dimostra come si possa essere pienamente contemporanei raccontando la storia di coloro che hanno aperto la strada.

