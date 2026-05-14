Jennifer Lopez abbina un abito rosso a dettagli vintage in un look sorprendente

L'attrice, cantante, produttrice e imprenditrice americana Jennifer Lopez ha un modo unico di reinventare i suoi classici. Sul red carpet del Roast del comico, attore, sceneggiatore e produttore americano Kevin Hart a Inglewood, ha recentemente sfoggiato un look rosso ispirato agli anni 2000 che ha ricordato a tutti perché è un'icona di stile da oltre vent'anni.

Un abito rosso con una scollatura profonda

Per questo evento Netflix, Jennifer Lopez ha indossato un abito rosso aderente con scollo all'americana e profonda scollatura, caratterizzato da un drappeggio arricciato sull'orlo e uno spacco centrale che arrivava fino alla coscia. Girando l'abito, si notava una leggera asimmetria nella lunghezza. Questa scelta di design richiama direttamente i look rossi di J.Lo degli anni 2000, con un tocco contemporaneo.

Jennifer Lopez non ha partecipato al "Roast" di Kevin Hart come spettatrice, bensì come parte integrante della scaletta della serata, in un festival di Netflix dove è anche una delle star musicali dell'anno, grazie alla sua apparizione a sorpresa al Coachella. La sua presenza sul red carpet conferma una cosa: la sua capacità di rendere il rosso altrettanto splendido a 55 anni come lo era a 30, e di farlo con una precisione stilistica tutt'altro che nostalgica.

Accessori vintage

A catturare l'attenzione è stata soprattutto l'audace estetica Y2K degli accessori. Dagli occhiali da sole a goccia con lenti color bronzo rosato e sottili montature dorate, a un vistoso bracciale a catena dorata, un bracciale rigido dorato lucido e una minuscola borsa trapuntata in pelle rossa con manico circolare avvolto da una catena dorata: ogni pezzo sembrava uscito direttamente da un servizio fotografico dei primi anni 2000. Delle décolleté color nude a punta spezzavano con precisione il monocromo rosso.

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Una piega liscia che si spezza con i ricci usuali

Anche Jennifer Lopez ha sorpreso tutti con il suo look beauty, abbandonando i suoi caratteristici ricci voluminosi per una piega liscia e setosa con riga centrale e ciocche che incorniciano il viso. Orecchini rettangolari in oro fuso, ombretto color oro rosa, labbra rosa lucide abbinate a eyeliner marrone e zigomi scolpiti hanno completato un trucco che fondeva il glamour abbronzato di Hollywood con la sofisticatezza del 2026.

Il giorno dopo la festa della mamma

Questa apparizione sul red carpet è avvenuta il giorno dopo la Festa della Mamma (10 maggio negli Stati Uniti), che Jennifer Lopez aveva celebrato in modo discreto. In un video su Instagram, la madre dei gemelli Emme e Max, 18 anni, nati dal matrimonio con Marc Anthony, ha posato con una torta al cioccolato fatta in casa decorata con una fetta personalizzata di glassa colorata, dedicata alla mamma. Ammiccando alla telecamera, ha chiesto ai suoi follower se dovesse "mangiare la fetta di mamma" prima di fingere di dare un morso alla torta. Un momento spensierato in famiglia, seguito da un'impeccabile apparizione sul red carpet, il tutto in meno di 24 ore.

Un abito rosso, occhiali da sole aviator dorati e una borsetta trapuntata: Jennifer Lopez ha così riattivato il suo DNA Y2K con la sicurezza di chi sa esattamente cosa sta facendo.