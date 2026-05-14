Natalie Portman condivide una foto e gli utenti di internet notano il suo "pancino da gravidanza".

Da quando ha annunciato la sua terza gravidanza nell'aprile del 2026, l'attrice, produttrice e regista israelo-americana Natalie Portman ha mantenuto il riserbo sulla sua pancia che cresceva. Per la Festa della Mamma, che si celebra il 10 maggio negli Stati Uniti, ha rivelato la sua gravidanza al Grand Palais di Parigi, insieme a sua madre.

Una leggenda per sua madre, una raccomandazione culturale

È stato in una carrellata di foto pubblicata su Instagram per la Festa della Mamma che Natalie Portman ha condiviso la prima immagine del suo pancione. La foto la ritrae accanto a sua madre al Grand Palais di Parigi, con il pancione visibile sotto una maglietta larga. Da quando aveva annunciato ufficialmente la gravidanza ad aprile, questa è stata la prima volta che l'attrice ha mostrato il suo pancione in pubblico.

A corredo del post, Natalie Portman ha dedicato la didascalia alla madre: "La più grande benedizione della mia vita è stata nascere da questa madre. È la persona più premurosa, gentile, interessante, talentuosa, generosa, divertente e piacevole che io conosca". Il post includeva anche un consiglio culturale per la mostra di Hilma af Klint al Grand Palais, che ha definito "imperdibile". Un post tipico di Natalie Portman: personale, radicato a Parigi e incentrato sulla cultura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natalie Portman (@natalieportman)

"Un vero privilegio e un miracolo"

Fu sulle pagine di Harper's Bazaar che Natalie Portman annunciò ufficialmente la sua gravidanza nell'aprile del 2026: "Tanguy ed io siamo felicissimi. Sono semplicemente molto grata. So che è un vero privilegio e un miracolo". Condivise anche la sua particolare prospettiva su questa gravidanza in fase avanzata: "Sapendo che probabilmente questa è l'ultima volta, mi godo ogni singolo momento. Ho più energia di quanto pensassi".

Questo terzo figlio sarà il primo per Natalie Portman con il suo compagno Tanguy Destable, un produttore musicale francese. L'attrice è già madre di Aleph, nato nel 2011, e Amalia, nata nel 2017, dalla sua precedente relazione con il coreografo Benjamin Millepied.

La reazione degli utenti di internet

La foto ha immediatamente scatenato un'ondata di commenti entusiasti. I suoi follower hanno risposto con affetto, inondandola di messaggi di congratulazioni, emoji a forma di cuore e parole gentili. Molti hanno elogiato la semplicità e la delicatezza dell'immagine, definendola al tempo stesso naturale e toccante. In poche ore, il post di Natalie Portman ha raccolto migliaia di like, a testimonianza del legame che il pubblico ha instaurato con questo momento particolarmente emozionante della sua vita.

Indossando una t-shirt oversize, con il Grand Palais sullo sfondo e sua madre al suo fianco, Natalie Portman ha scelto la Festa della Mamma (che si celebra il 10 maggio negli Stati Uniti) per offrire ai suoi follower il primo vero sguardo a questa gravidanza tanto attesa. Nessuna messa in scena, nessun ulteriore annuncio ufficiale: solo una foto inserita in un carosello, e milioni di occhi si sono soffermati su di essa.