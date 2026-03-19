L'outfit di Gwyneth Paltrow, definito "restrittivo", divide gli utenti di internet.

Léa Michel
@gwynethpaltrow / Instagram

L'attrice e cantante americana Gwyneth Paltrow ha fatto un ritorno in grande stile agli Oscar del 2026 con uno spettacolare abito bianco... ma anche considerato "molto restrittivo", al punto da dividere completamente gli utenti di internet.

Un abito spettacolare giudicato "poco pratico"

Per la sua prima apparizione agli Oscar dopo 11 anni, l'attrice di "Marty Supreme" ha optato per un lungo abito a colonna bianco, con spacchi laterali che si estendevano per tutta la lunghezza. Vista frontalmente, l'abito sembrava minimalista, ma non appena si girava, ampi pannelli di rete tempestata di cristalli, come una tuta interna, si rivelavano, scoprendo completamente il suo fianco.

In un video dei preparativi pubblicato sul canale YouTube di Goop , Gwyneth ha confidato alla figlia Apple di essere stata letteralmente "cucita" nell'abito e che la tuta indossata sotto le impediva di andare in bagno: ha spiegato che "non è riuscita a fare pipì per tutta la durata della cerimonia" .

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Un outfit che scatena un dibattito online

Sui social media, le reazioni sono esplose rapidamente. Da un lato, molti hanno elogiato l'audacia e lo stile di Gwyneth Paltrow, giudicando l'abito "sublime", "ultramoderno" e "perfetto per il suo grande ritorno sul red carpet".

D'altro canto, molti utenti di internet hanno criticato l'abito, giudicandolo "troppo complicato" e "irrealistico", con alcuni che lo hanno descritto come un "look scomodo" e altri che si sono detti scioccati dal fatto che un vestito dovesse essere cucito sul corpo e impedisse l'uso del bagno. Diversi commenti hanno anche denunciato una moda "scollegata dalla vita di tutti i giorni", dove lo spettacolo ha la precedenza sul comfort e sulla libertà di movimento.

In breve, agli Actor Awards del 2026, Gwyneth Paltrow aveva già indossato un abito nero che aveva suscitato scalpore. Con questa silhouette bianca con spacchi laterali, conferma uno stile "più teatrale", anche a costo di accettare vincoli "estremi"... e di scatenare un acceso dibattito sul confine tra haute couture e comfort minimale.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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