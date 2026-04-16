Nicole Kidman si imbarca in un progetto inaspettato sulle problematiche del fine vita.

L'attrice, produttrice e regista australiano-americana Nicole Kidman ha sorpreso molti rivelando di essersi preparata per un ruolo ben lontano dal mondo del cinema. Desidera imparare a sostenere le persone alla fine della loro vita, un progetto che collega direttamente alla scomparsa di sua madre nel 2024.

Nicole Kidman si sta dedicando a un progetto molto personale.

Nicole Kidman ha rivelato durante un discorso all'Università di San Francisco di essersi formata per diventare una "death doula", ovvero un'assistente per l'accompagnamento alla fine della vita. Diversi media americani hanno riportato questa dichiarazione, rilasciata durante un dibattito pubblico tenutosi nel campus.

Questa scelta segna una svolta inaspettata nella carriera dell'attrice. Premiata per i suoi ruoli cinematografici e televisivi, Nicole Kidman ha spiegato che questa decisione faceva parte anche del suo percorso personale. Secondo quanto riportato nel suo discorso, ha presentato questo corso di formazione come un modo per ampliare la sua comprensione della cura, del conforto e della presenza accanto alle persone alla fine della loro vita.

Un impegno nato dall'esperienza personale

Nicole Kidman ha collegato questo progetto alla scomparsa di sua madre, Janelle Ann Kidman, avvenuta nel settembre 2024. All'epoca, l'attrice lasciò la Mostra del Cinema di Venezia dopo aver appreso della morte della madre, dove aveva appena ricevuto un premio per il film "Babygirl".

Secondo quanto riportato dalla stampa, la donna ha spiegato che questo periodo ha messo in luce una difficoltà molto concreta: nonostante la presenza e l'affetto della sua famiglia, non era sempre possibile esserle costantemente accanto. Questa consapevolezza l'ha spinta a cercare un sostegno esterno, in grado di offrire una presenza serena, imparziale e confortante negli ultimi momenti di vita.

Una rara dichiarazione pubblica su un argomento delicato.

La questione ha suscitato ancora maggiore attenzione perché Nicole Kidman ha parlato di un impegno molto personale, ben diverso dai tradizionali annunci di carriera. La stampa anglosassone ha sottolineato l'inaspettatezza di questa rivelazione, ma anche la sua profonda dimensione umana, in un contesto in cui le professioni legate all'assistenza di fine vita stanno acquisendo sempre maggiore visibilità.

Questa dichiarazione giunge inoltre in un momento in cui l'attrice sta parlando più apertamente del dolore per la perdita dei suoi genitori. Suo padre, Anthony Kidman, è scomparso nel 2014, e lei ha ripetutamente reso omaggio all'influenza determinante che i suoi genitori hanno avuto sulla sua vita e sulla sua carriera.

Annunciando di essersi formata per diventare un'assistente domiciliare per malati terminali, Nicole Kidman rivela un aspetto inaspettato della sua vita. Questo progetto, nato da una perdita personale, mette in luce un approccio discreto ma efficace, incentrato sul conforto e sulla cura degli altri.