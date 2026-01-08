Search here...

Voleva truccarsi al buio e il suo viso si è trasformato: questa attrice racconta la sua storia

Léa Michel
@kellyripa/Instagram

Tornata sul set di "LIVE with Kelly & Mark" il 5 gennaio 2026, Kelly Ripa ha divertito il pubblico spiegando perché la sua carnagione apparisse così abbronzata: un errore di trucco. L'attrice e presentatrice americana ha raccontato di come si sia ritrovata con il contouring su tutto il viso a causa di un'illuminazione insufficiente.

Una chiamata di sveglia interrotta per le vacanze

"Stamattina mi sono svegliata completamente disorientata dopo le vacanze", ha confidato in diretta. Al buio, senza accendere le luci ( "Odio illuminare la stanza mentre mi preparo" ), Kelly ha preso il suo fondotinta in stick... che in realtà era il suo contouring stick! "Qualcosa non andava, ma ho continuato ad applicarlo. Ancora e ancora!"

Mark la rassicurò: "Sei ancora bellissima."

Suo marito, Mark Consuelos, è intervenuto per rassicurarla: "Stai benissimo". Kelly ha insistito: "Tutti continuano a dire: 'Oh, sei abbronzata!' No, no, è solo contouring!" La presentatrice, abituata ai riflettori, ha spiegato che il contouring era troppo scuro per essere usato come base sulla sua carnagione chiara.

Il contouring scolpisce il viso creando ombre (fronte, zigomi, mascella), mentre il fondotinta uniforma l'incarnato su tutto il viso. Kelly ha unito i due, creando questo "improbabile" effetto "baciato dal sole" che ha divertito l'intera troupe sul set.

Non è la prima volta che commette un errore in diretta

Non è la prima volta che l'attrice e presentatrice americana Kelly Ripa subisce un incidente in diretta televisiva. Il 9 dicembre, le telecamere hanno immortalato la presentatrice ancora seminuda: "Dieci secondi fa ero completamente nuda! Ora sono seminuda, mi manca la cintura!". Sempre con umorismo e autoironia.

Questi momenti spontanei mettono in risalto il fascino di Kelly: una presentatrice accessibile che accetta le sue piccole stranezze. Madre di tre figli e star televisiva da 25 anni, dimostra che si può essere professionali senza essere perfetti. Il suo segreto? Un umorismo contagioso e un'autenticità disarmante.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Rihanna sta facendo scalpore con questo look audace ma elegante per San Valentino.
Article suivant
Si dice che questa modella sia la più ricca tra tutte le modelle di Victoria's Secret.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Perché dovresti sposarti per essere felice?": questa cantante infrange un tabù

Rosé, l'iconica voce del gruppo K-pop sudcoreano Blackpink, ha recentemente parlato apertamente nel podcast Session 46: Rosé |...

Si dice che questa modella sia la più ricca tra tutte le modelle di Victoria's Secret.

Ha lasciato le passerelle quasi 20 anni fa, ma la sua influenza non è mai svanita. Icona delle...

Rihanna sta facendo scalpore con questo look audace ma elegante per San Valentino.

Rihanna ha recentemente conquistato i suoi 149 milioni di follower su Instagram svelando un'anteprima della nuova collezione di...

"Nuova musa della moda": Chase Infiniti mostra gli addominali e fa scalpore

Stella rivelazione del 2025 grazie al suo ruolo di spicco in "One Battle After Another", Chase Infiniti continua...

Hailey Bieber, la mamma in costume da bagno che sta infiammando i social media

Hailey Bieber ha iniziato il 2026 con stile e sole. La modella e imprenditrice americana ha recentemente condiviso...

Amy Schumer sta suscitando scalpore con questo servizio fotografico "body positive" che rompe gli schemi.

Amy Schumer ha lanciato una dichiarazione forte all'inizio del 2026 con un servizio fotografico non ritoccato, orchestrato dalla...

© 2025 The Body Optimist