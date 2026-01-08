Voleva truccarsi al buio e il suo viso si è trasformato: questa attrice racconta la sua storia

Tornata sul set di "LIVE with Kelly & Mark" il 5 gennaio 2026, Kelly Ripa ha divertito il pubblico spiegando perché la sua carnagione apparisse così abbronzata: un errore di trucco. L'attrice e presentatrice americana ha raccontato di come si sia ritrovata con il contouring su tutto il viso a causa di un'illuminazione insufficiente.

Una chiamata di sveglia interrotta per le vacanze

"Stamattina mi sono svegliata completamente disorientata dopo le vacanze", ha confidato in diretta. Al buio, senza accendere le luci ( "Odio illuminare la stanza mentre mi preparo" ), Kelly ha preso il suo fondotinta in stick... che in realtà era il suo contouring stick! "Qualcosa non andava, ma ho continuato ad applicarlo. Ancora e ancora!"

Mark la rassicurò: "Sei ancora bellissima."

Suo marito, Mark Consuelos, è intervenuto per rassicurarla: "Stai benissimo". Kelly ha insistito: "Tutti continuano a dire: 'Oh, sei abbronzata!' No, no, è solo contouring!" La presentatrice, abituata ai riflettori, ha spiegato che il contouring era troppo scuro per essere usato come base sulla sua carnagione chiara.

Il contouring scolpisce il viso creando ombre (fronte, zigomi, mascella), mentre il fondotinta uniforma l'incarnato su tutto il viso. Kelly ha unito i due, creando questo "improbabile" effetto "baciato dal sole" che ha divertito l'intera troupe sul set.

Kelly ha parlato del suo problema al trucco in diretta tv! pic.twitter.com/Uimdxlqy7V — Luv (@cherrymagazinee) 7 gennaio 2026

Non è la prima volta che commette un errore in diretta

Non è la prima volta che l'attrice e presentatrice americana Kelly Ripa subisce un incidente in diretta televisiva. Il 9 dicembre, le telecamere hanno immortalato la presentatrice ancora seminuda: "Dieci secondi fa ero completamente nuda! Ora sono seminuda, mi manca la cintura!". Sempre con umorismo e autoironia.

Questi momenti spontanei mettono in risalto il fascino di Kelly: una presentatrice accessibile che accetta le sue piccole stranezze. Madre di tre figli e star televisiva da 25 anni, dimostra che si può essere professionali senza essere perfetti. Il suo segreto? Un umorismo contagioso e un'autenticità disarmante.