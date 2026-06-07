A soli 19 anni, Kai Trump condivide la sua passione per il golf con milioni di follower.

Si fa fotografare con una mazza da golf in mano, a metà dello swing, oppure in modalità vlog, con le cuffie. Kai Trump, nipote di Donald Trump, si è affermata come una delle figure più seguite sui social media nel golf amatoriale femminile.

Una carriera nel golf iniziata a soli 2 anni

Tutto è cominciato molto presto. Kai Madison Trump, nipote maggiore dell'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump e figlia di Donald Trump Jr. e Vanessa Trump, ha scoperto il golf a soli 2 anni, sui numerosi campi frequentati dalla sua famiglia: Donald Trump stesso possiede diversi campi da golf in Florida, New Jersey e Scozia.

In brevissimo tempo, la giovane ha dimostrato un talento eccezionale. Diligente ed esigente con se stessa, ha condiviso la sua filosofia di allenamento con un media americano lo scorso anno: "Se ho due ore a disposizione, non mi limiterò a tirare qualche palla per poi perdere tempo con il telefono. No, sfrutterò al massimo il tempo che ho sul campo". Questa disciplina sta dando i suoi frutti: Kai Trump è ora al primo posto nella classifica Golf NIL High School Girls Rankings, la classifica ufficiale delle giovani golfiste americane delle scuole superiori.

Oltre 8 milioni di abbonati su tutte le reti

Oltre al golf, Kai Trump si è affermata come una vera e propria creatrice di contenuti. Presente su Instagram, TikTok, X (precedentemente Twitter) e YouTube con il nome utente @kaitrumpgolfer (o @thekaitrumpgolfer su TikTok), vanta ora oltre 8 milioni di follower in totale. Il suo canale TikTok da solo conta quasi 3,7 milioni di follower, mentre il suo canale YouTube ne ha oltre un milione.

I suoi video, pubblicati in formato vlog, mescolano sessioni di allenamento, retroscena dei tornei, momenti di vita scolastica e scene di famiglia. È una narrazione attentamente studiata per una generazione nata con i social media, che scopre attraverso i suoi post i meccanismi interni di uno stile di vita decisamente anticonvenzionale. Negli ultimi mesi, ha persino filmato un "colpo spettacolare" molto discusso con il golfista professionista Bryson DeChambeau, due volte vincitore di un Major.

Una valutazione NIL tra le più alte nello sport universitario femminile.

Questa presenza digitale ha una conseguenza molto concreta. Il sistema NIL (Nome, Immagine, Somiglianza), istituito nel 2021 negli Stati Uniti per consentire alle giovani atlete delle scuole superiori e universitarie di essere pagate per l'utilizzo della propria immagine, ha conferito a Kai Trump una delle valutazioni più alte in tutto lo sport femminile americano, stimata ora intorno ai 2,25 milioni di dollari. Di conseguenza, compare regolarmente ai vertici della classifica NIL per le studentesse-atlete.

Quest'aura le ha già permesso di siglare un'importante partnership con Accelerator Active Energy, un marchio di energy drink di cui è sia ambasciatrice che socia azionista. Di recente, ha persino lanciato il suo gusto esclusivo, chiamato "Blue Raz Slush". La bevanda, disponibile su Amazon, è andata esaurita in meno di due ore.

Gestione dell'Università di Miami

Dopo essersi diplomata al liceo nel maggio 2026, Kai Trump si sta preparando a iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Si è iscritta all'Università di Miami, che vanta uno dei 100 migliori programmi di golf universitario negli Stati Uniti (NCAA Division I). Per lei, questa scelta va oltre la semplice attività sportiva. "Quando sarò all'università, potrò continuare a integrare la mia energy drink nella mia routine, soprattutto per il golf, lo sport e lo studio", spiega a proposito dei suoi prossimi impegni. Una giornata tipo nella vita di una studentessa-atleta che, come di consueto, intende documentare nei suoi vlog.

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Grazie al suo background unico - ha giocato a golf fin da bambino, vanta una presenza digitale di prim'ordine, possiede una valutazione NIL tra le più alte negli sport femminili americani e ha un legame con l'Università di Miami - Kai Trump sembra stia tracciando la sua strada.