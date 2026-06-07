A 93 anni, quest'attrice sfoggia un'eleganza che continua ad affascinare.

Fabienne Ba.
@joancollinsdbe / Instagram

Alla prima edizione londinese dei Power of Women Awards (una cerimonia annuale che celebra le donne che ispirano e i loro successi), l'attrice britannica Joan Collins ha fatto una splendida apparizione al fianco del marito, Percy Gibson. La sua sola presenza dimostra perfettamente perché sia una delle più grandi icone del red carpet.

Un top tempestato di paillettes dorate, un vero e proprio segno distintivo di Joan Collins.

Alla Chancery Rosewood di Mayfair, Joan Collins ha optato per un outfit immediatamente riconoscibile: un top a portafoglio dorato, interamente ricoperto da centinaia di minuscole paillettes che catturano la luce al minimo movimento. Un capo che richiama, quasi riga per riga, i codici stilistici che hanno reso Joan Collins una leggenda durante l'era di "Dynasty".

Gli orecchini, che richiamano il design del top, ne accentuano i dettagli metallici e ne definiscono la silhouette. Al suo fianco, il marito, Percy Gibson, ha optato per un semplice abito blu navy, lasciando così che l'attenzione fosse tutta sulla moglie. Una scelta di abbigliamento sobria ma significativa.

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Premiata come "Icona dell'anno" al Power of Women di Londra.

È stata una serata davvero speciale alla Chancery Rosewood. L'evento, tenutosi per la prima volta a Londra, celebra ogni anno le figure femminili di spicco del cinema, della televisione, della musica e dei media. E quest'anno, Joan Collins è stata insignita del premio più prestigioso della serata: Icona dell'Anno.

Tra le altre donne premiate durante la cerimonia figuravano l'attrice e cantante britannica Cynthia Erivo, l'attrice britannica Emilia Clarke, l'attrice e cantante britannica Hannah Waddingham, Suki Waterhouse e l'attrice britannica Emma Corrin, quest'ultima la prima persona non binaria a ricevere un premio Power of Women. Questo riconoscimento senza precedenti riflette una tendenza più ampia verso una maggiore rappresentanza, e Joan Collins rappresenta simbolicamente un'altra barriera da superare: quella dell'età.

"Bisogna saper reinventarsi": il messaggio alla nuova generazione

Il discorso di accettazione di Joan Collins, come prevedibile, ha lasciato un segno indelebile. "Ho scoperto che, per sopravvivere e prosperare in questa professione, bisogna dimostrare quanto sia essenziale per le donne reinventarsi. Bisogna saper reinventarsi continuamente", ha detto al pubblico.

Una frase che riassume alla perfezione la traiettoria di un'attrice che, per oltre settant'anni, ha saputo attraversare le epoche senza mai essere confinata in un unico registro. Dagli esordi nel cinema britannico negli anni '50, al successo mondiale ottenuto con "Dynasty" negli anni '80, passando per i suoi ruoli televisivi più recenti, Joan Collins continua a incarnare una rara forma di eleganza, capace di sfidare il tempo senza mai rinnegare il passato.

Il suo prossimo film è un appello contro i maltrattamenti nei confronti degli anziani.

Nel corso della serata, Joan Collins ha anche colto l'occasione per parlare del suo nuovo progetto: "My Duchess", un film biografico su Wallis Simpson, duchessa di Windsor, in cui interpreta il ruolo principale. La pellicola, di prossima uscita, ripercorre gli ultimi nove anni di vita di Wallis Simpson, la donna che nel 1937 sposò il principe Edoardo dopo la sua abdicazione al trono britannico.

Descrive questo periodo con gravità: «Sono stati gli ultimi nove anni della sua vita. All'inizio era una donna forte e potente. Ma la sua forza e il suo potere sono stati completamente distrutti, purtroppo, da un'altra donna. Credo che questo illustri molto di ciò che accade ancora oggi nel mondo: il maltrattamento degli anziani». Un messaggio che risuona con ancora maggiore forza provenendo da un'attrice di 93 anni, capace di dare voce a donne invisibili e di restituire loro la propria esistenza.

Con la sua apparizione al Power of Women di Londra, Joan Collins ci ricorda che l'eleganza non ha data di scadenza né formula prestabilita. E che, dietro le paillettes e i red carpet, c'è soprattutto una donna che trasforma costantemente ogni sua apparizione in un momento cinematografico.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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