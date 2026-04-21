L'abito e il taglio della cantante Christina Aguilera hanno fatto scalpore sul tappeto rosso.

Fabienne Ba.
Screen @_pauloeduardo1 / Instagram

La cantautrice americana Christina Aguilera non si è presentata al Breakthrough Prize 2026 solo per fare una comparsata. Ha fatto un ingresso trionfale in due modi: con un abito nero glamour-chic e un taglio di capelli che ha colto tutti di sorpresa.

Un look studiato nei minimi dettagli, dalla testa ai piedi.

Alla dodicesima edizione del Breakthrough Prize, il 18 aprile 2026 a Santa Monica, Christina Aguilera ha sfoggiato quello che è diventato subito uno degli outfit più discussi della serata. La cantante si è presentata con un abito nero a spalle scoperte, caratterizzato da un corpetto strutturato effetto pelle che creava una silhouette a clessidra. La gonna si trasformava gradualmente in un drappeggio plissettato con inserti semitrasparenti, in contrasto con la formalità del top. Un leggero strascico sul retro addolciva l'insieme.

Per la serata, Christina Aguilera era accompagnata dal fidanzato Matthew Rutler, elegantissimo in un abito nero. Insieme, formavano una delle coppie più eleganti alla cerimonia di premiazione del Breakthrough Prize di quest'anno, soprannominata "gli Oscar della scienza".

Accessori in linea con il tema nero

Christina Aguilera ha completato il suo outfit con una collana caratterizzata da una grande pietra scura su una catena di diamanti a trama fitta, un bracciale delicato e diversi anelli. Sandali neri a punta con tacco aperto hanno rifinito un look interamente monocromatico, coerente dal primo sguardo all'ultimo dettaglio.

La vera sorpresa: il taglio di capelli

Sebbene l'abito abbia sicuramente catturato l'attenzione, è stato il suo nuovo taglio di capelli a suscitare le reazioni più forti. Nota per la sua lunga chioma bionda, Christina Aguilera si è presentata con un caschetto all'altezza del mento, con punte leggermente ondulate, che incornicia il viso in modo pulito, quasi geometrico. Il tocco distintivo: una micro-frangia. Il taglio, realizzato dall'hairstylist Yuichi Ishida, trova un equilibrio tra audace modernità ed elegante raffinatezza.

Con un look total black impeccabile e una trasformazione radicale dei capelli, Christina Aguilera ha dimostrato di saper sorprendere. Unendo la raffinatezza classica a un tocco moderno, ha fatto un'apparizione memorabile e ha ribadito il suo status di icona capace di reinventarsi senza mai passare inosservata.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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