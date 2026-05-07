Dopo aver perso peso, Khloé Kardashian parla apertamente delle critiche riguardanti il suo aspetto.

Léa Michel
@khloekardashian / Instagram

Khloé Kardashian ha condiviso una rara, quasi dolorosa, dichiarazione sincera in un recente episodio del suo podcast "Khloé in Wonder Land". L'imprenditrice e star dei reality show si è aperta su qualcosa che aveva a lungo tenuto per sé: come la percezione che gli altri avevano di lei sia cambiata drasticamente dopo la sua trasformazione fisica. La sua testimonianza dice molto sui pregiudizi legati all'aspetto fisico nella nostra epoca.

Un prima e un dopo che fa male

Khloé Kardashian ha iniziato la sua trasformazione a metà degli anni 2010. Un percorso personale che ha documentato nel corso degli anni sui suoi social media. Dietro questa trasformazione visibile si cela una realtà più sottile: il modo in cui le persone la guardano, che sta cambiando. "Quando ero più formosa, venivo trattata in modo molto diverso da Kourtney e Kim. Quando ho perso molto peso e il mio aspetto è cambiato, il trattamento che ricevevo è migliorato notevolmente", ha confidato nel suo podcast. Non fa questa osservazione per lamentarsi, ma per evidenziare una dinamica sociale che la mette profondamente a disagio.

"Sono la stessa persona"

Questa è probabilmente la frase che meglio riassume i suoi sentimenti. Khloé Kardashian ricorda vividamente le persone che prima l'avevano ignorata o disprezzata e che hanno iniziato a sorriderle una volta che il suo fisico è cambiato. "Non ho mai dimenticato chi è stato cattivo o sgradevole con me, ma gentile con Kourtney e Kim", ha spiegato.

Per lei, la conclusione è chiara: "Sono la stessa persona, ma esteticamente ho un aspetto diverso. Il modo in cui mi trattate è così diverso, e mi mette a disagio. Questo è il mondo in cui viviamo, e non mi piace."

Commenti che non disarmano

Ancora oggi, nonostante le sue dichiarazioni pubbliche e il suo percorso personale, Khloé Kardashian si trova regolarmente a dover affrontare commenti critici sul suo aspetto sotto i suoi post. Alcuni utenti di internet la giudicano "troppo cambiata", mentre altri analizzano minuziosamente ogni foto, ogni cambiamento. È una realtà che molte donne vivono in misura minore, ma che assume una portata particolare sui social media di una star seguita da centinaia di milioni di persone.

Questo è anche il motivo per cui la fondatrice di "Good American", un marchio noto per il suo impegno verso "tutti i tipi di corporatura", ha scelto di fare un passo indietro. Il corpo di una donna, famosa o meno, non dovrebbe essere oggetto di dibattito pubblico: ogni donna è libera di farne ciò che ritiene opportuno, che si tratti di scegliere i vestiti, di aumentare o perdere peso, o di lasciarsi evolvere nel tempo secondo le proprie preferenze personali.

Attraverso questa testimonianza, Khloé Kardashian mette a fuoco qualcosa che molti percepiscono ma che non sempre osano esprimere: il modo in cui la società premia o punisce i corpi. Le sue parole calme e lucide ci ricordano che, al di là delle trasformazioni fisiche, è forse la nostra prospettiva collettiva che ha bisogno di evolversi.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
A 37 anni, questa ballerina americana sta attirando tutti gli sguardi sulla spiaggia.
Article suivant
A 41 anni, la cantante Katy Perry ha fatto scalpore con un abito rosa cipria.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A 41 anni, la cantante Katy Perry ha fatto scalpore con un abito rosa cipria.

Quando la cantautrice americana Katy Perry sceglie un colore, lo rende il suo segno distintivo. Ha appena condiviso...

A 37 anni, questa ballerina americana sta attirando tutti gli sguardi sulla spiaggia.

Alcuni post trasmettono proprio l'idea di vacanza, sabbia calda e libertà. Julianne Hough ne ha appena condiviso uno,...

Billie Eilish, affetta dalla sindrome di Tourette, denuncia i pregiudizi su questo disturbo.

È raro vedere un artista parlare con tanta sincerità della propria vita quotidiana. Billie Eilish ha fatto proprio...

A bordo piscina, questa stella del wrestling festeggia il suo nuovo status di campionessa per la seconda volta.

La wrestler della WWE Lola Vice, reduce dalla conquista di due titoli mondiali, si è goduta una pausa...

"Non è cambiata per niente": a 45 anni, Jessica Alba scatena reazioni con un nuovo selfie.

Alcune foto parlano da sole. È il caso di quella pubblicata da Jessica Alba, che ha sicuramente fatto...

"Un look androgino": lo stile di questa modella francese è controverso

La modella e attrice francese Loli Bahia ha fatto un'apparizione memorabile al Met Gala 2026 con un completo...