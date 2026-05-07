Dopo aver perso peso, Khloé Kardashian parla apertamente delle critiche riguardanti il suo aspetto.

Khloé Kardashian ha condiviso una rara, quasi dolorosa, dichiarazione sincera in un recente episodio del suo podcast "Khloé in Wonder Land". L'imprenditrice e star dei reality show si è aperta su qualcosa che aveva a lungo tenuto per sé: come la percezione che gli altri avevano di lei sia cambiata drasticamente dopo la sua trasformazione fisica. La sua testimonianza dice molto sui pregiudizi legati all'aspetto fisico nella nostra epoca.

Un prima e un dopo che fa male

Khloé Kardashian ha iniziato la sua trasformazione a metà degli anni 2010. Un percorso personale che ha documentato nel corso degli anni sui suoi social media. Dietro questa trasformazione visibile si cela una realtà più sottile: il modo in cui le persone la guardano, che sta cambiando. "Quando ero più formosa, venivo trattata in modo molto diverso da Kourtney e Kim. Quando ho perso molto peso e il mio aspetto è cambiato, il trattamento che ricevevo è migliorato notevolmente", ha confidato nel suo podcast. Non fa questa osservazione per lamentarsi, ma per evidenziare una dinamica sociale che la mette profondamente a disagio.

"Sono la stessa persona"

Questa è probabilmente la frase che meglio riassume i suoi sentimenti. Khloé Kardashian ricorda vividamente le persone che prima l'avevano ignorata o disprezzata e che hanno iniziato a sorriderle una volta che il suo fisico è cambiato. "Non ho mai dimenticato chi è stato cattivo o sgradevole con me, ma gentile con Kourtney e Kim", ha spiegato.

Per lei, la conclusione è chiara: "Sono la stessa persona, ma esteticamente ho un aspetto diverso. Il modo in cui mi trattate è così diverso, e mi mette a disagio. Questo è il mondo in cui viviamo, e non mi piace."

Commenti che non disarmano

Ancora oggi, nonostante le sue dichiarazioni pubbliche e il suo percorso personale, Khloé Kardashian si trova regolarmente a dover affrontare commenti critici sul suo aspetto sotto i suoi post. Alcuni utenti di internet la giudicano "troppo cambiata", mentre altri analizzano minuziosamente ogni foto, ogni cambiamento. È una realtà che molte donne vivono in misura minore, ma che assume una portata particolare sui social media di una star seguita da centinaia di milioni di persone.

Questo è anche il motivo per cui la fondatrice di "Good American", un marchio noto per il suo impegno verso "tutti i tipi di corporatura", ha scelto di fare un passo indietro. Il corpo di una donna, famosa o meno, non dovrebbe essere oggetto di dibattito pubblico: ogni donna è libera di farne ciò che ritiene opportuno, che si tratti di scegliere i vestiti, di aumentare o perdere peso, o di lasciarsi evolvere nel tempo secondo le proprie preferenze personali.

Attraverso questa testimonianza, Khloé Kardashian mette a fuoco qualcosa che molti percepiscono ma che non sempre osano esprimere: il modo in cui la società premia o punisce i corpi. Le sue parole calme e lucide ci ricordano che, al di là delle trasformazioni fisiche, è forse la nostra prospettiva collettiva che ha bisogno di evolversi.