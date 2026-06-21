Millie Bobby Brown si confida con Jake Bongiovi riguardo all'adozione che le ha cambiato la vita.

L'attrice, produttrice e imprenditrice britannica Millie Bobby Brown ha accettato di condividere un aspetto più intimo della sua vita. Recentemente ha ripercorso la sua esperienza di adozione, che ha visto come la realizzazione di un sogno d'infanzia, insieme a suo marito, il modello e attore americano Jake Bongiovi.

Una rara dichiarazione pubblica sulla sua vita familiare.

Nota per il suo ruolo di Undici nella serie di successo "Stranger Things" e per le sue interpretazioni in "Enola Holmes", Millie Bobby Brown ha approfittato di un'apparizione televisiva per condividere alcuni dettagli personali. È stata ospite del programma "Not Gonna Lie ", condotto da Kylie Kelce. Durante l'intervista, ha parlato apertamente dell'arrivo di sua figlia e dei progetti familiari che lei e suo marito hanno per il futuro. Si è trattato di una rara eccezione alla consueta riservatezza della coppia, che tiene molto alla propria vita privata.

L'adozione, un sogno d'infanzia

Uno dei momenti salienti dell'intervista è stato il racconto del suo percorso verso l'adozione. Millie Bobby Brown ha spiegato che questo impegno è nato da un sogno d'infanzia che coltivava fin dai primi anni. "Ho sempre, sempre desiderato adottare", ha confidato a Kylie Kelce. La giovane donna ha parlato con emozione dei suoi ricordi d'infanzia: "Faceva parte dei miei sogni d'infanzia. Ogni volta che tornavo a casa, intorno ai cinque o sei anni, i miei genitori mi dicevano: 'Avevi le tue bambole'. Erano tutte adottate. Io non ne ho mai avute. E non ho mai finto di essere incinta". Questa testimonianza dice molto sulla natura profondamente personale della sua scelta.

L'arrivo della loro figlia nell'estate del 2025

Nell'estate del 2025, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno dato il benvenuto alla loro figlia. Un traguardo importantissimo nella vita della giovane coppia, sposatasi solo pochi mesi prima. L'arrivo della bambina, celebrato con discrezione, ha segnato una svolta per la star che, a pochi anni, sta vivendo esperienze solitamente riservate a donne "più mature": una carriera internazionale, il matrimonio e la maternità. Un percorso unico che lei abbraccia pienamente, compiendo scelte che rispecchiano la sua personalità.

Il desiderio di portare un giorno in grembo un bambino

Sebbene Millie Bobby Brown abbia visto il suo primo sogno realizzarsi attraverso l'adozione, non ha escluso la possibilità di avere un giorno dei figli suoi. Durante l'intervista, l'attrice ha spiegato che allargare la famiglia rimane nei suoi progetti, senza però abbandonare la sua scelta di adottare. "Non è che non lo desideri. Spero che accada un giorno", ha confidato. Prima di aggiungere un'affermazione particolarmente significativa: "L'adozione è amore, l'adozione è per sempre". Un modo per ricordare a tutti che i due percorsi non si escludono a vicenda, ma possono, al contrario, coesistere nello stesso cammino familiare.

Un progetto in cantiere da molto tempo

L'arrivo della loro bambina non è stata affatto una decisione improvvisa. Millie Bobby Brown ha spiegato di aver fatto ricerche approfondite prima di intraprendere questa avventura con Jake Bongiovi. L'attrice ha attinto in particolare ai suoi studi in servizio sociale, che ha portato avanti parallelamente alla sua carriera di attrice. "Ho adorato l'aspetto dell'adozione nei miei corsi di servizio sociale; era così importante e significativo. Ho anche imparato cosa comportasse parlando con le madri biologiche e leggendo molto sulle loro esperienze", ha spiegato.

L'attrice ha inoltre sottolineato che l'adozione è stata una decisione pienamente condivisa con suo marito, Jake Bongiovi. "Io e mio marito ci siamo presi del tempo per riflettere su questa storia e su ciò che questo percorso rappresenta. E poi, abbiamo deciso di farlo", ha confidato.

Condividendo la sua esperienza di adozione con rara sincerità, Millie Bobby Brown offre una testimonianza personale che trascende la semplice copertura mediatica. Una testimonianza che ci ricorda, come lei stessa riassume in modo così efficace, che "l'adozione è amore, l'adozione è per sempre".