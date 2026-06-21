Con i suoi abiti da spiaggia, Elizabeth Hurley segnala il ritorno di una tendenza estiva

L'attrice, modella e produttrice britannica Elizabeth Hurley ha condiviso su Instagram un look da spiaggia che ripropone una tendenza estiva molto pratica: la gonna - o pareo - indossata sopra un bikini.

La gonna da spiaggia, una tendenza estiva

Nella foto, Elizabeth Hurley posa di spalle a un muro, davanti ad alcune palme in vaso. Sopra il suo costume da bagno nero, indossa pantaloni leggeri e fluidi, annodati in vita e con spacchi laterali alti, che creano l'illusione di una gonna a portafoglio. L'effetto arioso ed elegante trasforma un semplice outfit da spiaggia in un look davvero chic. Questo capo, pensato per essere indossato sopra un bikini, sarà sicuramente uno dei must-have della stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Un pezzo che reca il suo marchio

Questa scelta non è casuale. L'outfit di Elizabeth Hurley, infatti, proviene dal suo marchio di costumi da bagno, lanciato circa vent'anni fa. Stilista e musa ispiratrice, Elizabeth Hurley mostra regolarmente le sue creazioni sul suo account Instagram, confermando il suo status di figura di spicco nella moda da spiaggia. Indossa il suo ruolo di imprenditrice con la stessa naturalezza con cui sfoggia le sue apparizioni sul red carpet.

Con questo look, Elizabeth Hurley dimostra ancora una volta di aver padroneggiato i codici della moda estiva. Riportando in auge la gonna indossata sopra il bikini, segnala il ritorno di una tendenza tanto chic quanto pratica. Sarà sicuramente d'ispirazione per chi è in vacanza e cerca idee per i propri outfit estivi.