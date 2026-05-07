A 37 anni, questa ballerina americana sta attirando tutti gli sguardi sulla spiaggia.

Anaëlle G.
@juleshough / Instagram

Alcuni post trasmettono proprio l'idea di vacanza, sabbia calda e libertà. Julianne Hough ne ha appena condiviso uno, e dire che i suoi follower ne sono rimasti entusiasti è un eufemismo. La ballerina e presentatrice televisiva americana, fedele al suo carattere solare, ha pubblicato una carrellata di foto dalla spiaggia su Instagram.

Una giornata in spiaggia che ha tutto ciò che si può desiderare

Nella foto di copertina, Julianne Hough è seduta su un asciugamano, con indosso un grande cappello di paglia, occhiali da sole scuri e un sorriso radioso. Accanto a lei c'è il suo cane, che sembra godersi il momento tanto quanto lei. La scena è semplice, naturale e immersa nella luce. Il tipo di immagine che si ha voglia di guardare due volte solo per l'energia positiva che emana.

Il post, condiviso dal suo account @juleshough, seguito da milioni di fan, è stato sommerso di complimenti. Molti hanno elogiato la sua serenità e la sua gioia contagiosa, mentre altri sono rimasti affascinati dal duo formato con il suo fedele compagno a quattro zampe. Una vera cartolina californiana.

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Un post condiviso da Julianne Hough (@juleshough)

Una vita che torna a sorridere

Questa parentesi di sole arriva in un momento in cui tutto sembra andare per il verso giusto per Julianne Hough. La due volte campionessa di "Dancing with the Stars" (un reality show incentrato sulla danza) ora co-presenta il programma insieme all'attore, regista e produttore americano Alfonso Ribeiro. È un momento che chiude un cerchio per chi ha iniziato la sua carriera come ballerina professionista proprio in quello show a soli 18 anni, diventando la concorrente più giovane a vincere due stagioni consecutive.

La sua carriera non finisce qui. Sul fronte cinematografico, si sta preparando per il suo ritorno sul grande schermo nel 2026 con "The Bride!", l'attesissimo film di Maggie Gyllenhaal, al fianco dell'attore britannico-americano Christian Bale e dell'attrice e cantante irlandese Jessie Buckley. Julianne Hough si sta anche preparando per un ritorno alla musica, con nuovi progetti country annunciati per quest'anno.

Una nuova era radiosa

Oltre al palcoscenico e agli studi televisivi, Julianne Hough ha anche sviluppato la sua piattaforma di benessere, KINRGY, che fonde danza, movimento ed espressione di sé. Si tratta di un progetto molto personale per lei, poiché parla spesso dell'importanza di prendersi cura sia del corpo che della mente. Questa energia è evidente nelle sue foto recenti: una donna serena, che si prende il suo tempo e lo condivide con sincerità. E i suoi follower lo apprezzano chiaramente: molti le hanno lasciato messaggi affettuosi per celebrare questo momento di gioia.

Tra foto in spiaggia, momenti di affetto con il suo cane e un sorriso radioso, Julianne Hough ci ricorda che a 37 anni vive la vita come balla. E a giudicare dall'entusiasmo dei suoi fan, quest'ondata di allegria è destinata a durare sul suo profilo Instagram.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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