Bruna Marquezine ha optato per un look da spiaggia per il suo ultimo servizio fotografico.

Bruna Marquezine è di nuovo al centro dell'attenzione per il suo stile. L'attrice brasiliana è stata fotografata su una spiaggia di Rio de Janeiro insieme al suo compagno, il cantautore canadese Shawn Mendes, con un look da spiaggia che ha subito infiammato i social media.

Una giornata in spiaggia a São Conrado

È sulla celebre spiaggia di São Conrado a Rio de Janeiro che Bruna Marquezine ha trascorso una giornata al mare con il suo compagno, il cantante canadese Shawn Mendes. Le foto, condivise online dall'agenzia fotografica BackGrid USA, mostrano la coppia visibilmente rilassata, mentre si gode un momento di intimità in una cornice da cartolina.

Un costume da bagno a due pezzi color verde acqua con scollatura profonda.

Per questa giornata di sole, Bruna Marquezine ha optato per un costume da bagno a due pezzi in una tonalità turchese particolarmente luminosa. Il top, caratterizzato da una profonda scollatura, è stato abbinato a uno slip coordinato, creando un look monocromatico. Questa scelta di colore, a metà tra il blu e il verde acqua, esalta la luce brasiliana e contrasta con il classico bianco e nero dei costumi da bagno. Un colore fresco e solare, perfettamente adatto all'atmosfera estiva.

Un look di bellezza minimalista

Sul fronte beauty, Bruna Marquezine ha optato per un look naturale. L'attrice ha scelto un trucco minimal, perfetto per una giornata trascorsa al sole e in acqua. I suoi capelli corti, ora acconciati in morbide onde, sono stati lasciati al naturale, per un'aria volutamente rilassata. Questo approccio sobrio, ben lontano dai look impeccabili che a volte sfoggia per le apparizioni ufficiali, illustra un altro aspetto della sua personalità: quello di una giovane donna a suo agio con se stessa, che non ha bisogno di artifici per brillare.

Una collana con pendente in oro per completare il look.

Per completare il suo outfit, Bruna Marquezine ha optato per un unico accessorio, scelto con cura: una delicata collana con pendente in oro. Questo dettaglio discreto aggiunge un tocco di raffinatezza all'insieme senza comprometterne la semplicità. In un contesto balneare, dove i gioielli spesso passano inosservati, questo piccolo accento dorato si distingue come elemento distintivo. Questo approccio minimalista dimostra che non è necessario indossare troppi accessori per apparire al meglio.

voi odiate che mi perdiate, ma Bruna Marquezine è un ASSURDO, nessuna delle foto di oggi pic.twitter.com/ZKWi0n6wk7 — ☙ (@layzhis) 10 giugno 2026

Una gita amichevole con Shawn Mendes

Al di là del loro stile, è stata soprattutto l'atmosfera del momento a catturare l'attenzione. Nelle foto condivise online, Bruna Marquezine e Shawn Mendes appaiono visibilmente affiatati, mano nella mano e scambiandosi sorrisi durante la loro passeggiata. Questo affetto palese conferma una storia d'amore che sembra sbocciare lontano dalla solita frenesia mediatica. Anche lo sfondo di Rio de Janeiro, con la sua luce dorata e l'atmosfera rilassata, ha fornito la cornice perfetta per questa romantica uscita.

Reazioni entusiaste sui social media

Le immagini hanno subito scatenato un'ondata di commenti sui social media. Sotto i post che condividevano le foto, i fan dell'attrice hanno inondato la sezione commenti con messaggi di ammirazione. "Bruna ha un corpo meraviglioso", ha scritto un utente, mentre un altro ha semplicemente affermato: "Bruna è così bella". Queste reazioni entusiaste dimostrano il forte attaccamento che la sua community nutre per l'attrice, seguita tanto per la sua carriera cinematografica quanto per il suo stile sui social media. Una popolarità che rimane immutata, stagione dopo stagione.

Con il suo completo color verde acqua, la collana discreta e il trucco minimalista, Bruna Marquezine sfoggia un look da spiaggia raffinato e radioso. Insieme al compagno Shawn Mendes, l'attrice brasiliana conferma ancora una volta la sua capacità di trasformare anche i più piccoli momenti quotidiani in immagini di grande impatto.

