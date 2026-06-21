"Sono sorda al 60% da un orecchio": la rivelazione inaspettata di Olivia Rodrigo

La cantautrice, musicista e attrice americana Olivia Rodrigo ha sorpreso i suoi fan in una recente intervista. Ha rivelato di essere sorda al 60% all'orecchio sinistro, un fatto che ha condiviso con umorismo in concomitanza con l'uscita del suo nuovo album.

Una "domanda provocatoria" che apre una vera e propria confidenza

È stato su KISS FM UK che Olivia Rodrigo ha fatto questa rivelazione. Era ospite dei conduttori Tyler West e Chloe Burrows per parlare del suo attesissimo terzo album, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". L'intervista , inizialmente incentrata sul suo nuovo progetto musicale, ha preso una piega più personale quando è stato menzionato uno dei brani dell'album, intitolato "What's Wrong with Me?".

È stata proprio questa canzone a ispirare una domanda spiritosa da parte di Tyler West, uno dei conduttori. "Cosa c'è che non va in te?", ha chiesto alla cantante ridendo. Invece di eludere la domanda, Olivia Rodrigo ha colto l'occasione per parlare di un aspetto molto personale della sua vita. "In realtà ci sono un sacco di cose che non vanno in me", ha iniziato scherzando. Prima di svelare un segreto che pochi dei suoi fan conoscevano.

"Sordità al 60%" nell'orecchio sinistro

«In realtà sono sorda al 60% dall'orecchio sinistro. Quindi, se vi sedeste da questa parte [indica l'orecchio sinistro] e provaste a confidarmi un segreto, non capirei nulla», ha spiegato ai conduttori. E ha aggiunto maliziosamente: «Quindi, se volete confidarmi un segreto, rivolgetevi al mio orecchio destro». Una rivelazione che Chloe Burrows, visibilmente sorpresa, ha colto al volo: «È incredibile, perché sei una cantante e indossi sempre gli auricolari. È pazzesco!».

Sordità parziale riscontrata all'asilo

Olivia Rodrigo ha scoperto questa particolarità solo più tardi nella vita. È stato durante un test dell'udito all'asilo che ha appreso la notizia. La cantante aveva già accennato a questa rivelazione in un'intervista del dicembre 2023 con The Hollywood Reporter. "È piuttosto insolito. Sono parzialmente sorda all'orecchio sinistro. Non lo sapevo fino all'asilo, quando fanno questi test a tutti i bambini. E mi hanno detto: 'Oh, hai un piccolo problema di udito'", ha raccontato all'epoca. Questa precoce scoperta non le ha mai impedito di perseguire le sue ambizioni artistiche.

Un aneddoto condiviso con il suo amico fotografo

Per parlare di questa sua particolarità, nel 2023 Olivia Rodrigo ha condiviso un aneddoto su una sua cara amica. "Una delle mie amiche è una fotografa straordinaria, Petra Collins, che ha una vista molto debole. Scherziamo sempre dicendo che io faccio musica perché non ci sento bene e lei scatta foto perché non ci vede bene", ha confidato. Un'osservazione umoristica che illustra come Olivia Rodrigo abbia imparato a convivere con la sua diversità, trasformandola persino in una fonte di ispirazione.

Un tema raramente affrontato dagli artisti.

La sincerità di Olivia Rodrigo su questo argomento è tanto più sorprendente se si considera che la questione della perdita parziale dell'udito rimane relativamente poco discussa dagli artisti, soprattutto nell'industria musicale. Per una cantante che trascorre la maggior parte delle sue giornate in studio, sul palco o con le cuffie, parlare apertamente della perdita dell'udito è un evento raro. Scegliendo di parlarne pubblicamente, e con tanta franchezza, Olivia Rodrigo contribuisce a rompere il silenzio che circonda una realtà che colpisce un numero significativo di persone in tutto il mondo.

Con poche frasi piene di umorismo, Olivia Rodrigo ha fatto molto più che promuovere il suo nuovo album. Ha condiviso una parte della sua vita, parlando della sua parziale sordità, che ha ammesso pubblicamente. Questa rivelazione dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, che le voci più belle del pop non sono sempre quelle che ci si aspetterebbe, e che è possibile trasformare una caratteristica personale in un punto di forza creativo.