In vacanza, Kim Kardashian ha fatto scalpore con un completo da spiaggia bianco.

Kim Kardashian, personaggio televisivo americano, è una delle star più seguite al mondo e il suo recente post su Instagram lo ha ribadito ancora una volta. Ha condiviso una serie di foto estive, una delle quali, in particolare, ha catturato l'attenzione di tutti.

Un triangolo bianco e alto su cui tutti sono d'accordo.

In una delle foto del carosello, Kim Kardashian è ritratta mentre si rilassa su una sdraio all'aperto, con il viso riparato dal sole da un braccio teso e i capelli tirati indietro. Indossa un top bianco a triangolo. Sui social media, la foto ha immediatamente scatenato una valanga di commenti: "Che carina, Kim!" , "Così dolce!" e una cascata di emoji a forma di cuore e di fiamma. La prova, se mai ce ne fosse bisogno, che la fondatrice del marchio Skims sa come creare un momento virale partendo da una semplice istantanea baciata dal sole.

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Un carosello che riassume le sue ultime settimane

Questa foto fa parte di una galleria più ampia, concepita come una retrospettiva delle ultime settimane di Kim Kardashian. Include momenti con la sua famiglia, i figli e le persone care, ma anche fughe di lusso, un outfit monocromatico completamente bianco, un look sportivo e casual e uno scatto più intimo in una sauna. Il tutto funziona come un mosaico visivo della sua vita privata.

Tra abbigliamento da spiaggia minimalista e vita familiare in primo piano, Kim Kardashian ci regala quello che è senza dubbio uno dei suoi post più rappresentativi di questa nuova era: più composta, e altrettanto efficace.