A 59 anni, Salma Hayek riporta alla ribalta un paio di pantaloni che non godono di ammirazione universale.

In occasione di un evento tennistico al Roland-Garros, l'attrice, regista e produttrice messicano-americana-libanese Salma Hayek ha sfoggiato un look che ha suscitato pareri contrastanti sui social media.

Una serata di tennis davvero chic al Roland-Garros.

La coppia (Salma Hayek e suo marito François-Henri Pinault) è stata fotografata sugli spalti del torneo di Parigi, mentre assisteva alla partita tra il tedesco Alexander Zverev e l'olandese Jesper de Jong. Salma Hayek ha optato per un look casual: un top nero aderente con scollo rotondo, maniche a tre quarti e un discreto bordo a contrasto rosso e verde sul colletto. I suoi capelli scuri erano acconciati in morbidi ricci naturali, con alcune ciocche argentate, e indossava occhiali da sole neri dalla forma squadrata, una borsa in pelle intrecciata rosso acceso e sandali neri con suola spessa e decorazioni argentate.

I "pantaloni" che dividono il dibattito: i bermuda lunghi in pelle

Un altro capo che ha catturato l'attenzione di tutti è stato un lungo bermuda in pelle nera, che arrivava appena sotto il ginocchio. Questa lunghezza, a metà tra i pantaloncini eleganti e i pantaloni cropped, ha subito scatenato un dibattito. Più tardi quella sera, Salma Hayek ha completato il look con un berretto da strillone in camoscio nero, un altro richiamo all'attuale tendenza sportswear-chic europea.

Sui social media, i commenti si sono riversati immediatamente. Per alcuni, offriva un tocco di eleganza europea, che ricordava le silhouette parigine più sofisticate. Per altri, era un taglio "poco lusinghiero", giudicato "troppo lungo per essere chic" e "troppo corto per essere valorizzante". Vale la pena ricordare che il corpo e l'aspetto delle donne non dovrebbero essere oggetto di dibattito pubblico: ogni donna è libera di vestirsi come vuole, secondo i suoi gusti, la sua comodità e la sua identità.

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La tendenza dei bermuda

In particolare, i bermuda lunghi hanno fatto un forte ritorno nelle ultime stagioni. Visti sulle passerelle e per le strade, sono stati adottati da tutte le figure più influenti della moda internazionale, dalle sorelle Hadid a Hailey Bieber e Tracee Ellis Ross. Questo capo, tuttavia, rimane uno dei più dibattuti. La scelta di Salma Hayek di indossare shorts in pelle è emblematica: il materiale conferisce la struttura necessaria al taglio e il valore aggiunto di un capo che è quasi un pantalone. Un'eleganza europea al contempo sportiva e chic.

Da Cannes al Roland-Garros, un mese dedicato allo chic

La presenza di Salma Hayek al Roland-Garros si inserisce in un periodo di particolare successo per la Francia. Pochi giorni prima, a Cannes, si era distinta ai Kering Women in Motion Awards – la sua unica apparizione ufficiale delle due settimane – con un abito asimmetrico blu a portafoglio e un'ampia fascia per capelli, un discreto omaggio a Brigitte Bardot.

Con quest'ultima apparizione, Salma Hayek dimostra che "osare con la moda" è una parte essenziale del suo stile. Scegliendo dei bermuda lunghi in pelle nera, abbraccia senza timore un capo che divide le opinioni e, allo stesso tempo, definisce con discrezione uno stile personale e inconfondibile.