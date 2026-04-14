A 60 anni, l'attrice Elizabeth Hurley posa con un abbigliamento da spiaggia ispirato al mare.

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

L'attrice, modella e produttrice britannica Elizabeth Hurley ha condiviso nuove foto scattate in riva al mare, in cui sfoggia un outfit da spiaggia ispirato al mondo marino. Questa apparizione dimostra il suo costante impegno nel mondo del beachwear, che sta sviluppando da diversi anni.

Un outfit ispirato allo stile nautico

Nelle immagini pubblicate su Instagram, Elizabeth Hurley appare con un completo a due pezzi a righe blu e bianche, una combinazione spesso associata al mondo nautico. Questo motivo iconico evoca i riferimenti visivi al mondo marittimo, regolarmente presenti nelle collezioni estive. L'attrice completa il suo outfit con occhiali da sole stile aviatore. Questo look mette in risalto un approccio classico all'abbigliamento da spiaggia, dove le righe suggeriscono un legame diretto con il mare.

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Un capo del suo marchio Elizabeth Hurley Beach

L'outfit indossato da Elizabeth Hurley appartiene al suo marchio "Elizabeth Hurley Beach", lanciato nel 2005. La linea offre abbigliamento da spiaggia, i cui modelli vengono regolarmente presentati dall'attrice stessa sui suoi social media. Il capo in questione è il modello Panama, caratterizzato da linee pulite e lacci regolabili.

Elizabeth Hurley condivide frequentemente immagini relative alle sue collezioni, contribuendo alla visibilità del suo marchio presso un pubblico internazionale. I suoi post mostrano diverse creazioni indossate in ambienti naturali, in particolare in riva al mare o all'aria aperta.

Ispirazione nautica, un classico della moda estiva.

Le righe blu e bianche sono un motivo ricorrente nelle collezioni primavera/estate. Ispirate alle uniformi dei marinai, sono diventate un simbolo dell'estetica balneare e continuano a essere reinterpretate in numerose creazioni contemporanee. Questo riferimento visivo si inserisce in una tradizione stilistica in cui la semplicità dei motivi contribuisce all'eleganza complessiva di un outfit.

Con questo outfit da spiaggia ispirato allo spirito nautico, Elizabeth Hurley ribadisce il suo impegno per un'estetica estiva senza tempo. Il capo, del suo marchio, mantiene una continuità visiva incentrata su ispirazioni classiche rivisitate per la stagione.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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