La cantante Tyla ha catturato l'attenzione di tutti con un abito nero scultoreo sul tappeto rosso.

La cantante, cantautrice e ballerina sudafricana Tyla ha fatto scalpore sul red carpet dei BET Awards 2026 con un abito nero scultoreo. Una creazione su misura, a metà tra l'alta moda e l'audacia, che ha immediatamente catturato l'attenzione di tutti.

Un completo nero strutturato

Il fulcro di questo look era un capo d'effetto: un top a corsetto dalla struttura accuratamente studiata. Il design presentava un delicato pizzo floreale sovrapposto a una base strutturata, creando una silhouette pulita e grafica. Un audace profilo nero accentuava le linee del capo, mentre una scollatura sofisticata aggiungeva un tocco decisamente alla moda. Tyla ha abbinato questo top a shorts neri e collant coordinati per un ensemble audace e monocromatico.

Accessori scelti con cura

Per completare questo outfit, Tyla ha optato per delle décolleté a punta aperta con effetto scintillante, la cui forma a spirale aggiungeva un gradito tocco di brillantezza. Per i gioielli, ha scelto la semplicità, rinunciando alla solita sovrapposizione di collane in favore di orecchini vistosi e pochi anelli colorati. Un approccio attentamente studiato che ha permesso al pezzo forte del suo look di essere il protagonista.

Un trattamento di bellezza naturale

Sul fronte beauty, Tyla ha optato per la semplicità. Un trucco molto naturale bilanciava l'audacia del suo outfit, mentre i capelli, acconciati in una voluminosa piega con riga laterale, aggiungevano movimento e texture. Un look chic e disinvolto, d'ispirazione retrò, che completava elegantemente l'insieme. Interrogata al suo arrivo, la cantante ha scherzosamente confidato di sentirsi incredibilmente sicura di sé.

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Uno stile tutto suo.

Oltre a questo look, Tyla conferma il suo status di icona di stile. Nota per il suo senso dello stile, ha creato un look distintivo, prediligendo minigonne e tagli di capelli corti rispetto ai lunghi e sontuosi abiti da sera solitamente indossati agli eventi formali. Questo approccio giocoso e deciso la rende una delle nuove icone di stile della sua generazione.

Con questo completo nero scultoreo, Tyla ha fatto una delle apparizioni più sorprendenti ai BET Awards 2026. Combinando una struttura sofisticata, audacia e un trucco naturale, ha dimostrato, ancora una volta, il suo impeccabile senso dello stile. Non sorprende che questo abbia entusiasmato i suoi fan, sempre impazienti di ammirare i suoi look.