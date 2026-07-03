"A femme fatale": Hailey Bieber adotta l'acconciatura più chic del momento

La modella e imprenditrice americana Hailey Bieber ha condiviso su Instagram una serie di foto che mostrano una nuova acconciatura di tendenza: il "long bob". Abbinato a un top verde acceso, questo taglio chic ha conquistato i suoi follower, molti dei quali hanno elogiato il suo look da "femme fatale".

Il "long bob", il taglio di capelli da star del momento

Al centro di questo look c'è un taglio molto in voga: il "long bob", un caschetto lungo che in genere arriva alle spalle. Chic, versatile e facile da portare, è diventato uno dei tagli più alla moda del momento. Hailey Bieber, che lo sfoggia da tempo, ne è la perfetta dimostrazione. Elegante e raffinato, il suo caschetto aggiunge un tocco di eleganza senza tempo al suo look complessivo.

Un top verde brillante abbinato

Per quanto riguarda il suo outfit, Hailey Bieber ha optato per un vivace top verde. Nella didascalia del suo post, ha aggiunto un cuore verde e un'emoji di una rana, un riferimento al colore del suo top. Per il suo beauty look, un trucco naturale – occhi leggermente definiti, fard e labbra rosa nude – ha completato questo aspetto radioso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

I fan hanno conquistato

Come prevedibile, questo post ha scatenato un'ondata di ammirazione. Nei commenti, gli utenti di internet l'hanno sommersa di complimenti. "Magnifica", "Una femme fatale", "È un'icona", "Come puoi essere reale?" sono solo alcuni dei tanti messaggi. Tutte queste reazioni confermano l'entusiasmo generato da ogni sua apparizione.

Con il suo long bob e la maglietta verde brillante, Hailey Bieber sfoggia un look chic e sicuro di sé. Adottando uno dei tagli più trendy del momento, conferma il suo status di icona di stile e bellezza. Non sorprende che questo farà la gioia dei suoi fan, sempre impazienti di ammirare i suoi nuovi look.