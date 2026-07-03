Cardi B sorprende con una vivace acconciatura rossa a un evento

La rapper americana Cardi B ha fatto scalpore ai BET Awards del 2026 sfoggiando una nuova acconciatura rosso fuoco durante una performance particolarmente spettacolare sul palco di Los Angeles.

Un'apparizione molto attesa ai BET Awards del 2026

Cardi B ha fatto il suo elegante debutto alla cerimonia dei BET Awards 2026, tenutasi al Peacock Theater di Los Angeles. La cerimonia, iniziata nel 2001, celebra i successi di artisti, atleti e filantropi afroamericani, nonché il loro impatto sulla cultura contemporanea. Per questa attesissima edizione, Cardi B è stata tra le star della serata.

Un colore di capelli rosso fuoco, sorprendente e mai visto prima.

L'elemento più eclatante di questa apparizione è stato senza dubbio il suo nuovo taglio di capelli. Cardi B, solitamente vista con i capelli scuri, ha fatto sensazione sfoggiando una lunga chioma rosso fuoco. Questa trasformazione ha immediatamente catturato l'attenzione di fotografi e fan. I suoi capelli erano sciolti, in lunghe onde voluminose che le ricadevano sulle spalle.

Un costume di scena spettacolare

Per completare la sua chioma fiammeggiante, Cardi B ha indossato un capo strutturato e multicolore, impreziosito da un motivo intergalattico nelle tonalità del viola, del rosa e del giallo. Questa creazione evoca l'estetica pop fantascientifica degli anni '70, adattandosi al contempo alle esigenze del palcoscenico contemporaneo. Questo pezzo forte è stato abbinato a un cappotto viola caratterizzato da spalle accentuate e un colletto particolarmente elaborato, in una costruzione architettonica che amplificava la dimensione futuristica della silhouette.

Stivali sopra il ginocchio per completare il look.

Cardi B ha completato questo outfit con collant a rete e stivali viola sopra il ginocchio. La scelta delle calzature estende la palette di colori complessiva del look, abbracciando appieno il tema del viola. Questo approccio stilistico è tipico delle grandi performance contemporanee, dove ogni dettaglio è attentamente studiato per massimizzare l'impatto visivo, persino i più piccoli accessori.

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Un ingresso in scena memorabile

Al di là del suo look, è stata la messa in scena dell'esibizione a conquistare il pubblico. Cardi B è entrata sul palco in sella a una motocicletta, una dimostrazione che ha immediatamente infiammato la folla. Si è poi unita ai suoi ballerini davanti a una scenografia che ricreava un'atmosfera urbana, esibendosi in una serie di coreografie dinamiche. La rapper ha ballato in particolare su un tavolo da roulette, in una sequenza che ricordava i casinò e i grandi spettacoli di Las Vegas. Ha anche mostrato le sue doti di pole dance, un momento particolarmente apprezzato dal pubblico.

Sei candidature per il rapper

L'apparizione sul palco di Cardi B è avvenuta in un momento particolarmente intenso della sua carriera. Aveva infatti accumulato ben sei nomination in diverse categorie ai BET Awards 2026. Era in lizza per il Viewers' Choice Award con la sua canzone "Outside", per la Miglior Collaborazione con il remix di "Errtime" con Jeezy e Latto, per la Miglior Artista Hip-Hop Femminile, per il Miglior Regista di Video, per l'Album dell'Anno e per il prestigioso Fashion Vanguard Award.

Con i suoi nuovi capelli rosso fuoco, il suo abito strutturato multicolore e gli stivali viola sopra il ginocchio, Cardi B ha regalato al pubblico una delle apparizioni più memorabili dei BET Awards 2026. Al di là del look, è stato un momento davvero indimenticabile quello che la rapper ha offerto al suo pubblico sul palco.