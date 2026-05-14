La cantante Tyla infiamma i social media con un look estivo "audace".

Fabienne Ba.
@tyla / Instagram

La cantante, cantautrice e ballerina sudafricana Tyla è presumibilmente in vacanza e sta condividendo la sua esperienza con i suoi follower. Una delle sue gallerie di foto su Instagram, con la semplice didascalia "Ragazza dell'acqua", mostra una cantante raggiante in riva al mare, con un look estivo che ha sicuramente suscitato diverse reazioni.

Un look floreale giallo e blu

La cantante sudafricana ha pubblicato una serie di foto scattate in quello che sembra essere un lago baciato dal sole, circondato da acqua e luce. La didascalia, composta da due parole, "Ragazza dell'acqua", cattura perfettamente l'atmosfera del carosello: rilassata, solare e senza pretese. Tyla appare su una barca, con un bicchiere in mano, accanto alla sua amica, regista e montatrice Aerin Moreno, con i capelli al naturale che ondeggiano liberamente nella brezza.

Per questa giornata al mare, Tyla ha scelto un outfit da spiaggia dai colori vivaci: un top giallo a stampa floreale abbinato a uno slip blu con spalline sottili. Una combinazione di colori immediatamente allegra e armoniosa, a metà tra il botanico e l'acquatico, che si fondeva perfettamente con lo sfondo naturale delle foto. I suoi capelli sciolti e ricci completavano un look che trasmetteva leggerezza e disinvoltura.

I fan hanno reagito immediatamente

Il post ha subito raccolto commenti entusiasti. I suoi fan hanno risposto con la stessa energia che traspariva dalle immagini: ammirazione mista ad affetto per una cantante che non ha mai cercato di presentarsi in modo diverso da com'è. Tyla possiede quella rara capacità di rendere i suoi post più informali altrettanto incisivi dei suoi look da red carpet.

La "ragazza dell'acqua" prima della "ragazza A*Pop".

Questa pausa post-vacanza arriva in un maggio particolarmente intenso per Tyla. La cantante si sta preparando per l'uscita del suo secondo album, "A*Pop", il 24 luglio 2026, da cui i singoli "Chanel" e "She Did It Again" con Zara Larsson hanno già ottenuto un notevole successo radiofonico. Ad aprile è apparsa anche sulla copertina del primo numero speciale di i-D dedicato alla bellezza, dove ha pubblicamente denunciato il fotoritocco. Questa fuga al mare si presenta quindi come una meritata pausa prima di un attesissimo ritorno alla musica. E "Water Girl" non è solo un post sulle vacanze: è un filo narrativo che lega l'artista al suo pubblico, costruito post dopo post.

Una maglietta a fiori, un lago, un'amica e due parole: a Tyla non è servito molto altro per creare uno dei suoi post più commentati della primavera. Spesso è quando non si cerca di impressionare che si ottengono i risultati migliori.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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