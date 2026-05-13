Al Festival di Cannes, gli occhiali di Michelle Rodriguez non sono passati inosservati.

L'attrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica Michelle Rodriguez è arrivata a Cannes per celebrare il 25° anniversario di "Fast & Furious", ma a quanto pare non cercava di attirare l'attenzione lungo il tragitto. I suoi occhiali da sole integrali in stile sport invernali non hanno avuto l'effetto desiderato...

Un anniversario storico sulla Croisette

Il 13 maggio 2026, il Grand Auditorium Lumière del Palais des Festivals ha ospitato una proiezione speciale di mezzanotte del primo film di "Fast & Furious" per celebrare il 25° anniversario del franchise. Si è trattato di un evento raro per il Festival di Cannes, che ha aperto le sue porte a uno dei blockbuster d'azione di maggior successo nella storia del cinema. Oltre all'attore, produttore e regista statunitense Vin Diesel, all'attrice statunitense Jordana Brewster e al produttore statunitense Neal H. Moritz, era presente anche Meadow Walker, figlia dell'attore Paul Walker, scomparso nel 2013, per onorare la memoria del padre.

Michelle Rodriguez non è nuova a Cannes: era già stata ospite d'onore l'anno scorso al gala dell'AmfAR presso l'Hôtel du Cap. Questa volta, ha percorso la Croisette come membro fondatore di un franchise che è diventato un'istituzione hollywoodiana, inizialmente con la ferma intenzione di mantenerlo segreto.

L'arrivo più inaspettato sulla Croisette

Tra tutte le star attese sulla Croisette, Michelle Rodriguez è stata quella che ha sorpreso di più, non per il suo abito da sera, ma per il suo arrivo. Ha cercato di passare inosservata indossando occhiali da sole integrali, in uno stile che ricordava gli sport invernali. Naturalmente, i fotografi si sono concentrati su questa figura mascherata, rendendola di fatto ancora più riconoscibile di una semplice passeggiata sulla Croisette.

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25 anni di franchise, 7 miliardi di dollari al botteghino

"Fast & Furious", uscito il 22 giugno 2001, è uno dei franchise d'azione più redditizi della storia del cinema, con oltre 7 miliardi di dollari di incassi in tutto il mondo distribuiti su 11 film. Secondo gli organizzatori del Festival di Cannes, la proiezione di mezzanotte era intesa a "onorare l'impatto duraturo del film sulla cultura popolare e sulla storia del cinema". Un impatto che Michelle Rodriguez ha incarnato fin dall'inizio: il suo personaggio, Letty, è uno dei pochi ad essere apparso in tutta la saga.

Occhiali da sole integrali, la Croisette, fotografi: il tentativo di discrezione di Michelle Rodriguez rimarrà uno dei momenti più divertenti di questa 79ª edizione. Letty potrà anche sfrecciare a 200 km/h in un film, ma sulla Croisette è impossibile sfuggire agli obiettivi.