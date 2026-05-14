Nel bel mezzo del deserto, questa cheerleader mette in mostra la sua figura scolpita.

Anaëlle G.
@kylie_dickson / Instagram

Kylie Dickson ha recentemente condiviso su Instagram una serie di foto scattate nel deserto dello Utah. L'iconica cheerleader dei Dallas Cowboys (DCC), rilassata in mezzo a uno scenario spettacolare, si sta godendo una pausa al sole tra una stagione e l'altra. Un meritato riposo per questa ballerina professionista, la cui routine quotidiana di allenamenti intensivi l'ha resa una delle figure più riconoscibili della squadra.

Una pausa al sole dopo una stagione impegnativa

"Estateaaaa in primavera ☀️", ha scritto Kylie Dickson nella didascalia del suo post del fine settimana. Tre foto la ritraggono mentre si gode i paesaggi desertici dello Utah, sdraiata su una sdraio con le montagne rosse della regione e il cielo limpido come sfondo. Sul suo profilo ufficiale del team, la ballerina rivela anche che l'estate è la sua stagione preferita: "Adoro passare del tempo all'aperto al sole".

Sotto il post, le sue compagne di squadra e i suoi follower hanno inondato la sezione commenti di messaggi di ammirazione. La sua collega e amica Sophy Laufer, in particolare, ha reagito con diversi messaggi entusiasti: "Dea" , "INCREDIBILE" , "Wow" ... una cascata di reazioni positive che conferma la crescente popolarità della cheerleader, ben oltre il Texas.

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Un post condiviso da Kylie Dickson (@kylie_dickson)

Una stella scoperta da Netflix

L'attuale popolarità di Kylie Dickson è dovuta anche alla serie documentaria di Netflix "America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders". La cheerleader è una delle figure di spicco delle due stagioni dello show, che portano gli spettatori dietro le quinte della vita quotidiana delle DCC. Questa visibilità ha contribuito a far conoscere meglio la professione nel suo complesso, compresi i suoi aspetti più oscuri.

Questa stagione è stata inoltre caratterizzata da discussioni sulle divise della squadra e sul loro adattamento al comfort dei ballerini durante le esibizioni: un dibattito che ci ricorda come le questioni relative alle condizioni di lavoro riguardino anche lo sport professionistico e lo spettacolo.

Tra paesaggi desertici e il sole primaverile, Kylie Dickson si sta godendo una meritata pausa dopo un'intensa stagione. Dietro l'immagine idilliaca di un weekend nello Utah, tuttavia, si cela la realtà di un'atleta la cui vita quotidiana è scandita da disciplina e prestazioni. È ormai una figura chiave nel mondo delle Dallas Cowboys Cheerleaders e nella cultura pop sportiva americana.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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