Sulla spiaggia, la modella Gisele Bündchen condivide un tenero momento con il marito.

Per celebrare la Festa del Papà (domenica 21 giugno), Gisele Bündchen ha offerto ai suoi fan una rara sbirciatina alla sua vita familiare. La supermodella brasiliana ha condiviso su Instagram una serie di tenere foto scattate in spiaggia insieme al marito, Joaquim Valente, e al loro figlioletto, accompagnate da un messaggio toccante.

Un toccante omaggio al marito.

Nel suo post, Gisele Bündchen ha reso un sentito omaggio al marito, istruttore di Jiu-Jitsu brasiliano. "Grazie per l'esempio che dai e per i valori che incarni: amore, umiltà, integrità, disciplina, gentilezza e coerenza. Sei un modello incredibile. Ti siamo tutti molto grati e ti amiamo tantissimo", ha scritto. Gisele Bündchen ha anche ricordato suo padre, ringraziandolo per il suo "amore e sostegno incondizionati".

Un momento di condivisione sulla spiaggia.

Le foto stesse trasudano tenerezza. In una, la coppia posa sulla sabbia, con un arcobaleno sullo sfondo, mentre Gisele Bündchen tiene stretto il suo bambino in un marsupio blu. Desiderosa di proteggere la privacy del figlio, ne ha accuratamente nascosto il volto. Altre immagini mostrano Joaquim Valente affettuoso e tenero, mentre condivide momenti preziosi con il bambino, che viene già introdotto, in miniatura, alla passione di famiglia per il jiu-jitsu.

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Una famiglia allargata e unita

In questa serie di foto, Gisele Bündchen ha anche messo in risalto il legame tra suo marito e i suoi due figli maggiori, Benjamin, 16 anni, e Vivian, 13, avuti dal precedente matrimonio con Tom Brady. In alcune immagini, è evidente lo stretto rapporto tra Joaquim Valente e i ragazzi, segno di una famiglia allargata unita e affiatata. Un'armonia che Gisele Bündchen ama condividere con discrezione di tanto in tanto. Infatti, pur essendo una delle modelle più famose al mondo, ora si dedica a una vita più tranquilla, lontana dal trambusto delle passerelle.

Con questo tenero post, Gisele Bündchen celebra l'amore e la famiglia, lontano dai riflettori. Tra sinceri omaggi e momenti di intimità condivisa, offre uno sguardo luminoso sulla sua attuale felicità. Non sorprende che questo commuoverà i suoi numerosi fan.