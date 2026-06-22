480.000 perle e 25.000 piume: l'abito da sposa di Dua Lipa nasconde un'impressionante quantità di lavoro

La cantautrice britannica Dua Lipa ha finalmente svelato il suo abito da sposa. Diverse settimane dopo il matrimonio con l'attore britannico Callum Turner, ha condiviso le prime immagini di una spettacolare creazione Chanel Haute Couture, la cui realizzazione ha richiesto diversi anni.

Un matrimonio segreto in Sicilia

È in Sicilia, nel sud Italia, che Dua Lipa ha celebrato il suo matrimonio con l'attore britannico Callum Turner. Prima di questa cerimonia italiana, Dua Lipa e Callum Turner si erano già scambiati le promesse nuziali ufficialmente alla fine di maggio con una cerimonia civile presso un tribunale di Londra. La celebrazione siciliana, più festosa e circondata da persone care, ha esteso questi impegni amministrativi iniziali con un evento più emotivo. Questo approccio a fasi ha permesso alla coppia di tutelare la propria privacy pur condividendo l'occasione con familiari e amici.

Una rivelazione molto attesa su Instagram

È stato sul suo account Instagram che Dua Lipa ha condiviso le prime immagini ufficiali della cerimonia italiana. Il post, con la semplice didascalia "Mr & Mrs", mostra la cantante a braccetto con il suo neo marito in un ambiente elegante e luminoso. Questo post ufficiale ha immediatamente scatenato un'ondata di reazioni sui social media, soprattutto per lo spettacolare abito che Dua Lipa ha scelto di indossare quel giorno.

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Una creazione Chanel Haute Couture disegnata da Matthieu Blazy

L'abito indossato da Dua Lipa alla cerimonia in Sicilia è una creazione Chanel Haute Couture. Più precisamente, si tratta del primo abito da sposa Haute Couture disegnato da Matthieu Blazy, attuale direttore artistico della maison francese, per un'amica di Chanel. Questo evento ha un significato particolarmente simbolico sia per la maison che per lo stilista franco-belga, che si è distinto proprio per questo progetto eccezionalmente ambizioso. La realizzazione dell'abito ha richiesto diversi anni di lavoro, in un processo creativo più lungo di quello di molti degli abiti più celebri della storia recente dell'alta moda.

Una silhouette con scollo all'americana

In termini di taglio, l'abito presenta una silhouette all'americana con una schiena scoperta particolarmente suggestiva. Il design è al contempo sobrio nelle linee e spettacolare nell'effetto, enfatizzando la lunghezza, il drappeggio del tessuto e la delicatezza dei dettagli piuttosto che una costruzione eccessivamente strutturata. Questa raffinata eleganza permette ai ricami e alle decorazioni di essere protagonisti, costituendo il vero cuore del capo. Questo approccio è tipico dell'haute couture contemporanea: privilegiare la purezza della silhouette per esaltare al meglio la squisita raffinatezza degli ornamenti.

480.000 perline ricamate interamente a mano

Il primo dettaglio mozzafiato di questo abito risiede nella sua lavorazione a perline. Il capo è impreziosito da 480.000 perle, ricamate interamente a mano da Atelier Montex, una delle prestigiose case artigianali che lavorano in esclusiva per Chanel. Questa quantità fenomenale di perle, distribuite su tutta la superficie dell'abito, gli conferisce una luminosità unica alla luce. Un lavoro del genere richiede una competenza rara e una pazienza straordinaria, a dimostrazione della natura autenticamente artigianale dell'haute couture. Questo approccio è lontanissimo dalla produzione di massa, evidenziando ciò che distingue questo livello di creazione dal resto dell'industria della moda.

25.000 piume firmate Lemarié

L'altra prodezza tecnica dell'abito risiede nella lavorazione delle piume. Su tutta la superficie, strascico compreso, 25.000 delicate piume sono state applicate singolarmente da Lemarié, un altro prestigioso atelier che lavora per Chanel. Questa abbondanza di piume conferisce all'abito un movimento e una leggerezza caratteristici, trasformando ogni passo della sposa in un momento visivo di grande impatto. Lemarié, fondato nel 1880 e acquisito da Chanel nel 1996, è rinomato in tutto il mondo per la sua maestria nella lavorazione delle piume. Questa rara abilità è oggi preservata dalle case di haute couture che ne garantiscono la trasmissione.

1.155 ore di ricamo a Lesage

A completare il lavoro, il contributo di Maison Lesage, altro nome di spicco del settore, che ha dedicato 1.155 ore di ricamo alla creazione di gioielli trompe-l'œil integrati direttamente nell'abito. Questo approccio spinge l'ornamentazione all'estremo: i gioielli non vengono semplicemente applicati sull'abito, ma ricamati direttamente sul tessuto. Questa innovazione tecnica dimostra la creatività di Matthieu Blazy e del suo team, trasformando l'abito in una vera e propria opera d'arte tessile. L'enorme numero di ore e la meticolosità dei gesti impiegati spiegano perché la realizzazione del capo abbia richiesto diversi anni di lavoro.

Un velo di tulle lungo sei metri

Oltre all'abito, Dua Lipa ha indossato anche uno spettacolare velo di tulle. Lungo sei metri, questo velo era ricamato a mano con perle e piume in tinta con il tessuto principale. Questa scelta ha arricchito l'abito con un ulteriore elemento di haute couture, creando una perfetta armonia visiva. Per le scarpe, Dua Lipa si è affidata alla maison Massaro, che ha realizzato su misura per lei un paio di décolleté in raso bianco. Un look haute couture completo, curato in ogni minimo dettaglio, degno dell'occasione.

Diversi outfit di grande effetto per questo weekend di matrimonio

L'abito Chanel non è stato l'unico capo degno di nota indossato da Dua Lipa durante il weekend del suo matrimonio. Per la cerimonia civile londinese alla fine di maggio, ha optato per un tailleur gonna bianco in stile retrò di Schiaparelli, abbinato a un cappello a tesa larga, direttamente ispirato all'iconico abito da sposa di Bianca Jagger.

Al suo arrivo in Sicilia, si è distinta anche con un lungo abito bianco senza schienale con gonna di piume firmato Bottega Veneta, un outfit che, a posteriori, sembrava prefigurare in modo sottile lo stile del suo abito da sposa. Infine, dopo la cerimonia, la cantante è stata avvistata con un abito di pizzo bianco di Chloé a un brunch post-matrimonio.

Con le sue 480.000 perle, 25.000 piume, 1.155 ore di ricamo e diversi anni di lavoro, l'abito da sposa Chanel Haute Couture di Dua Lipa si è già affermato come uno degli abiti da sposa più iconici del decennio. Dimostra che dietro ogni grande abito da sposa si celano centinaia di mani, migliaia di ore di lavoro e un'intera storia di artigianalità da preservare.