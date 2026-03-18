A 44 anni, Jessica Alba è splendida in un abito nero scintillante.

L'attrice, modella e imprenditrice americana Jessica Alba ha recentemente sfoggiato la sua splendida silhouette al Vanity Fair Oscar Party con un abito nero scintillante che reinterpretava il classico tubino nero in chiave haute couture.

Un abito nero modellante

Per il party post-Oscar, Jessica Alba è arrivata al Los Angeles County Museum of Art indossando una creazione su misura, interamente ricamata con paillettes nere. L'abito, con il suo corpetto dritto e senza spalline, creava una linea scolpita sul busto prima di scendere in una gonna a colonna, con uno spacco e ornata da piume 3D sull'orlo, aggiungendo movimento a ogni passo. La profonda scollatura slanciava la silhouette, offrendo un perfetto equilibrio tra raffinatezza e modernità.

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Accessori neri e pochi tocchi di luce

Jessica Alba ha optato per un look total black, abbinando il suo abito a décolleté a punta e una pochette in raso. Per creare un contrasto con lo sfondo scuro, ha aggiunto il giusto tocco di brillantezza: anelli di diamanti e orecchini pendenti che hanno catturato i flash dei fotografi. Questa scelta minimalista di accessori ha permesso all'abito di essere il protagonista, esaltando al contempo la silhouette slanciata.

Un trattamento di bellezza naturale

Sul fronte beauty, la star dei "Fantastici Quattro" ha optato per una piega voluminosa con morbidi ricci e riga centrale, realizzata dall'hairstylist Brittney Ryan. Il suo trucco effetto "baciata dal sole" ha esaltato il suo incarnato: ombretto iridescente, guance color pesca rosate e labbra lucide per un finish luminoso.

L'aspetto coordinato di una coppia

Sebbene la coppia abbia posato separatamente sul tappeto rosso, il suo compagno, l'attore americano di origini colombiane e messicane Danny Ramirez, ha optato anch'egli per il nero, con una camicia leggermente sbottonata, giacca abbinata e pantaloni eleganti. Insieme, formavano un duo chic e perfettamente coordinato, sobrio ed estremamente elegante per questa serata chiave della stagione dei premi.

Tra il suo scintillante abito nero, le eteree piume e un trucco radioso, Jessica Alba ha dimostrato che a 44 anni ha padroneggiato l'arte di valorizzare la sua figura sul red carpet più che mai. Un abito nero reinterpretato, elegante, festoso e incredibilmente lusinghiero.