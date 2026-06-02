Gigi Hadid opta per un outfit da spiaggia vintage a pois e fa scalpore

Per concludere maggio in bellezza, la modella americana Gigi Hadid si è concessa un pomeriggio in piscina con le amiche . Indossava un bikini rosa pallido a pois rossi, dal fascino vintage, le cui immagini hanno subito infiammato i social media e la stampa specializzata.

Un pomeriggio a tema retrò in piscina

Il 31 maggio, Gigi Hadid si è goduta il sole a bordo piscina con la sorella Bella e gli amici Leah McCarthy e Patrick Dooley. Regnava un'atmosfera rilassata e spensierata: acquerelli, pennelli e tavolozze erano sparsi sull'erba, insieme a vassoi di anguria fresca, pasticcini e bastoncini di verdura con hummus. Lo scatto, condiviso da Patrick Dooley sulla sua storia di Instagram, è stato subito notato e diffuso ampiamente. Il gruppo posava davanti a una vetrata.

Un bikini rosa a pois, un capo iconico e ultra-estivo.

L'ensemble di Gigi Hadid incarna appieno la semplicità chic. Un top a triangolo rosa pallido, allacciato con sottili laccetti sulla nuca e sulla schiena, e calze abbinate con lunghe fasce che scendono lungo i fianchi. Il tutto è impreziosito da pois rossi che richiamano la grande tradizione pin-up.

Per completare il look, Gigi Hadid ha abbinato l'accessorio must-have della stagione: un berretto da baseball delle Barbados. Ha aggiunto diverse collane di pietre preziose sovrapposte e pantaloni bianchi con coulisse, indossati a vita bassa per non distogliere l'attenzione dall'outfit principale.

Bella, verde salvia e a vita alta

Insieme alla sorella, la modella americana Bella Hadid ha optato per un look diverso: un bikini verde salvia con spalline sottili, top arricciato e slip a vita alta. Un cappellino rosso acceso per proteggersi dal sole completava l'outfit. Anche gli altri due ospiti si sono uniti al divertimento: Leah McCarthy con un cappellino blu navy dei Knicks, slip da bagno neri e un top con stampa animalier; e Patrick Dooley in costume da bagno nero, che si è scattato i selfie di gruppo.

L'estate 2026 delle sorelle Hadid sta prendendo forma.

Per le sorelle Hadid, l'estate sembra essere ormai iniziata sul serio. Già ad aprile, Gigi aveva pubblicato diverse foto in un bikini giallo con spalline sottili, in occasione del 31° compleanno dell'amica Leah McCarthy durante una vacanza ai tropici.

Bella, dal canto suo, si è concessa nelle scorse settimane un viaggio a Saint-Tropez a bordo di un superyacht, sfoggiando numerosi costumi interi e bikini metallizzati o a pois marroni. Insieme, stanno delineando i contorni di un'estate 2026 caratterizzata da stile retrò, naturalezza e disinvoltura: quella parola inglese difficile da tradurre che racchiude perfettamente la filosofia della moda attuale.

In poche foto, Gigi Hadid ha creato quello che potrebbe benissimo diventare uno dei look da spiaggia più imitati delle prossime settimane. Con i suoi pois rossi, il taglio di capelli a triangolo e il cappellino da spiaggia, il suo outfit ha tutte le carte in regola: nostalgia pin-up, chic semplicità e stile disinvolto. È la ricetta per un classico vintage che non passa mai di moda, e che Gigi Hadid, ancora una volta, ha saputo attualizzare.