Incinta, questa modella appare radiosa sugli spalti dei Mondiali.

Una futura mamma ha fatto un'apparizione a sorpresa sugli spalti della Coppa del Mondo FIFA 2026™ (dall'11 giugno al 19 luglio). La modella e attrice ungherese Barbara Palvin, in dolce attesa del suo primo figlio, ha condiviso su Instagram una serie di foto scattate durante una partita negli Stati Uniti. Visibilmente raggiante, ha sfoggiato con orgoglio il suo pancione in un elegante e radioso abito nero.

Un look total black che mette in risalto in modo splendido il suo pancione.

Per questa uscita, Barbara Palvin ha optato per un outfit total black. Indossava un top a maniche lunghe e arricciato con un'apertura sul davanti che lasciava intravedere il pancione, abbinato a una lunga gonna fluida. Grandi occhiali da sole con lenti colorate e uno chignon volutamente spettinato completavano questo look rilassato e estivo. Lungi dal nascondere la gravidanza, Barbara Palvin ha scelto invece di metterla in risalto, celebrando questo momento con naturalezza.

Una futura mamma raggiante

Al di là del suo abbigliamento, è stata l'energia di Barbara Palvin a conquistare tutti. Nelle foto, la si vede sorridente, con le braccia alzate, chiaramente intenta a godersi il momento. Una gioia contagiosa, che illustra perfettamente il famoso "splendore della gravidanza", quella radiosità spesso attribuita alle future mamme. Condividendo queste immagini, Barbara Palvin ha offerto ai suoi follower uno sguardo spontaneo e luminoso sulla sua gravidanza.

Insieme a suo marito Dylan Sprouse

Questa apparizione arriva poche settimane dopo l'annuncio, ampiamente discusso, della sua gravidanza. Fu al Festival di Cannes del 2026 che Barbara Palvin e suo marito, l'attore italo-americano Dylan Sprouse, rivelarono di essere in attesa del loro primo figlio, previsto per la fine dell'estate. La coppia, sposata dal 2023, assistette insieme alla manifestazione, condividendo questo momento di festa fianco a fianco. Una felice parentesi, a poche settimane dall'arrivo del loro bambino.

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Una top model

Scoperta in giovanissima età, Barbara Palvin si è affermata come una delle modelle più in vista della sua generazione. Presenza fissa sulle passerelle e nelle campagne internazionali, sta ora intraprendendo un nuovo capitolo della sua vita, conciliando carriera e maternità. Una fase che sembra vivere con serenità e felicità, come dimostra la sua presenza a una delle partite della Coppa del Mondo FIFA 2026™.

Con il suo completo total black e il suo sorriso radioso, Barbara Palvin ha regalato una delle apparizioni più toccanti dei Mondiali FIFA 2026. Mostrando con orgoglio il pancione, la futura mamma ha dimostrato che eleganza e gravidanza possono coesistere in perfetta armonia. Un momento dolcissimo che ha deliziato i suoi fan.