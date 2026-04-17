Con questo completo da spiaggia rosso, la modella Emily Ratajkowski detta la tendenza per il 2026.

Naila T.
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Su una spiaggia assolata, Emily Ratajkowski riappare con un costume da bagno rosso che ne esalta la figura. La sua scelta di questo costume intero è perfettamente azzeccata, in concomitanza con il forte ritorno di questo modello sulle spiagge dell'estate 2026.

Un capo iconico per la stagione.

I costumi interi, spesso caratterizzati da spalline incrociate sulla schiena o da intagli strutturati, saranno un must-have delle collezioni estate 2026. Uniscono un'estetica retrò, che richiama gli anni '60 e '70, a linee decisamente contemporanee, giocando con pizzi, fasce ed effetti trasparenti. La modella, attrice e scrittrice americana Emily Ratajkowski, a capo del suo marchio Inamorata, incarna questa tendenza da diverse stagioni.

Trae ispirazione dal mondo dei costumi da bagno vintage, raffinati e sofisticati, e propone una gamma di modelli dai tagli distintivi. Le sue creazioni prediligono spesso colori intensi come il rosso, il nero o il bordeaux, che esaltano la silhouette mantenendo al contempo una certa leggerezza stilistica.

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Perché la moneta rossa monoblocco sta suscitando tanto interesse?

Il rosso, in particolare, è un colore chiave per l'abbigliamento da spiaggia nel 2026, presente nelle collezioni dei principali brand e nei capi di stilisti interni come Inamorata. Indossato come costume intero, questo colore aggiunge un tocco sgargiante e deciso, che spiega il suo fascino per modelle e influencer, tutte alla ricerca di un look chic per le vacanze. Oltre alla sua immagine "da star", questo modello soddisfa anche l'esigenza di comfort: la forma del costume intero offre una maggiore copertura rispetto ad altri tagli, pur vantando una silhouette studiata nei minimi dettagli.

Con questo costume da bagno rosso, Emily Ratajkowski conferma una tendenza già ben consolidata: il ritorno al costume intero, reinterpretato in chiave moderna e audace. Punto d'incontro tra comfort, estetica retrò ed espressione di sé, questo capo è destinato a diventare un must dell'estate 2026.

Naila T.
Naila T.
Analizzo le tendenze sociali che plasmano i nostri corpi, le nostre identità e le nostre relazioni con il mondo. Ciò che mi spinge è comprendere come le norme evolvono e si trasformano nelle nostre vite, e come i discorsi su genere, salute mentale e immagine di sé permeano la vita quotidiana.
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