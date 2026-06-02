"Un look da favola": questa modella spagnola fa scalpore con un abito etereo.

La modella spagnola Cindy Kimberly sta conquistando i suoi follower. Attraverso una serie di foto condivise sul suo account Instagram, scattate in un sontuoso giardino giapponese, crea un'estetica onirica, elogiata da molti online. Nei commenti, in molti hanno parlato del suo "fascino fiabesco", mentre altri l'hanno definita "bella e alla moda".

Un abito etereo con vivaci sfumature di colore

Al centro di queste foto c'è un abito particolarmente elaborato. Cindy Kimberly indossa un top drappeggiato in voile leggero con maniche lunghe e fluide, il cui colore sfuma dall'arancione acceso al fucsia. Il top, aperto sulla schiena e annodato sulla nuca, si estende in pannelli fluttuanti che scivolano fino a terra. Il tutto è abbinato a una gonna corta rosa acceso e a un'orchidea tra i capelli, un tocco floreale che completa questo look romantico.

Un giardino giapponese

L'ambientazione contribuisce pienamente alla magia complessiva. Seduta accanto a uno stagno brulicante di carpe koi dalle sfumature arancioni, circondata da una vegetazione lussureggiante, Cindy Kimberly sembra in perfetta armonia con l'ambiente circostante. I colori del suo abito richiamano quelli dei pesci e dei fiori, creando una composizione pittorica. A piedi nudi e con uno sguardo sereno, emana un'aura di tranquillità che non è passata inosservata ai suoi ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

Un'accoglienza entusiasta

Come prevedibile, il post ha riscosso un grande successo tra i follower di Cindy Kimberly. I commenti hanno elogiato sia la splendida messa in scena che l'eleganza dell'outfit. "Un look da favola ", "bellissimo e alla moda" : queste reazioni testimoniano l'impatto visivo di questa serie, un mix tra un servizio fotografico di moda e una cartolina di viaggio.

Con queste immagini, Cindy Kimberly conferma il suo talento per l'allestimento e il suo gusto per un'estetica curata nei minimi dettagli. Tra sfumature vibranti, ambientazioni naturali e ispirazioni floreali, crea un intermezzo onirico che fonde moda e lifestyle. Un trionfo visivo che, per la durata di pochi scatti, trasporta i suoi follower in una vera e propria fiaba.