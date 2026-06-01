"Non le si addice": il look di Rachel Zegler sul red carpet divide gli utenti di internet

Julia P.
@rachelzegler / Instagram

L'attrice e cantante americana Rachel Zegler ha fatto un'apparizione sorprendente sul red carpet dei Las Culturistas Culture Awards 2026, tenutisi allo United Theater di Los Angeles. Per questa cerimonia che celebra i momenti salienti della cultura, ha optato per un completo grafico in bianco e nero. Questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti sui social media.

Un look sorprendente e una trasformazione in stile "vecchia Hollywood".

Rachel Zegler indossava una gonna bianca, pezzo forte dell'outfit, abbinata a un top in maglia nera. Questo top corto, con le sue spalline larghe e la scollatura strutturata, aggiungeva un tocco minimalista, mentre la gonna conferiva all'insieme profondità e un'aria da red carpet. Per l'acconciatura, l'attrice ha optato per un'eleganza senza tempo: capelli castani lisci e lucenti, con riga laterale e pettinati su una spalla, in stile "vecchia Hollywood".

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Le opinioni sono divergenti.

Nei commenti, alcuni utenti di internet hanno elogiato l'eleganza dell'abbinamento bianco e nero e la raffinatezza dell'acconciatura, giudicando il risultato "chic e curato". Altri, invece, hanno ritenuto che questo stile non si addicesse altrettanto a Rachel Zegler, riassumendo la loro opinione con messaggi come "non le dona".

Ricordiamoci che i gusti in fatto di moda rimangono soggettivi ed è inaccettabile giudicare o denigrare l'aspetto fisico delle donne, o di chiunque altro. Ognuno è libero di vestirsi come meglio crede, senza dover sopportare commenti inappropriati sul proprio corpo o sul proprio aspetto. La fama di Rachel Zegler non giustifica le critiche provenienti da dietro uno schermo.

Tra gli estimatori di questa estetica minimalista e gli utenti di internet meno convinti, il look di Rachel Zegler ha suscitato reazioni contrastanti. Come sempre, le preferenze in fatto di moda restano una questione di gusto personale, senza che ciò giustifichi commenti sull'aspetto o sul fisico delle persone coinvolte.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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