Al concerto di Bad Bunny, Ester Expósito ha catturato l'attenzione di tutti sulla pista da ballo.

Il concerto di Bad Bunny a Madrid, il 30 maggio 2026, ha pienamente soddisfatto le aspettative. Oltre all'esibizione del cantante portoricano, a rubare la scena è stata un'ospite speciale: l'attrice e modella spagnola Ester Expósito, diventata virale per le sue doti di ballerina.

Un concerto speciale a Madrid

Bad Bunny ha tenuto il suo primo concerto al Riyadh Air Metropolitano, il primo di dieci spettacoli previsti nella capitale spagnola nell'ambito del suo "Debí Tirar Más Fotos World Tour". Lo spettacolo, della durata di circa tre ore, si è aperto con il brano "Adivino", eseguito insieme al rapper, cantante e cantautore portoricano Myke Towers, ospite speciale della serata. Rivolgendosi al pubblico madrileno, Bad Bunny ha confessato di aver quasi dimenticato l'entusiasmo con cui la città lo aveva accolto. "Chi si ricorda l'ultima volta che sono stato qui?", ha chiesto come preambolo.

Ester Expósito, protagonista di “La Casita”

Sebbene il palco fosse dominato dalla cantante, i riflettori erano puntati anche su "La Casita", la "casetta" itinerante che segue il tour e ospita ospiti selezionati. È stato proprio lì che Ester Expósito ha rubato la scena. Ha infiammato la pista da ballo con la sua performance, diventata virale sui social, prima di scambiare qualche passo di danza con lo stesso Bad Bunny. Questo momento spontaneo e festoso l'ha resa, a detta di tutti, la "grande star della serata".

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Molte celebrità erano presenti.

Ester Expósito non era certo l'unica celebrità presente a "La Casita". Tra gli ospiti si sono viste anche le attrici Ana de Armas, María León e Clara Galle, insieme all'influencer italiana Chiara Ferragni, al cantante Mvrk e all'attore Martiño Rivas. Anche il mondo dello sport era rappresentato, con i calciatori Sergio Camello e Isi Palazón del Rayo Vallecano e Álvaro Carreras del Real Madrid. Da segnalare anche la presenza a Madrid della leggenda del basket Michael Jordan, fotografato nei pressi di Puerta de Alcalá prima di recarsi al concerto.

Chi è Ester Expósito?

Ester Expósito ha raggiunto la fama grazie alla serie di successo spagnola "Elite", in cui interpretava Carla. Essendo diventata una delle attrici spagnole più seguite sui social media, questa importante apparizione conferma il suo status di figura chiave nel panorama culturale ispanofono.

Tra la spettacolare performance sul palco, l'atmosfera festosa e la sfilata di celebrità, il primo concerto di Bad Bunny a Madrid ha lasciato un segno indelebile. E sebbene il cantante fosse l'attrazione principale dello spettacolo, Ester Expósito ha rubato la scena con una mossa di ballo particolarmente memorabile. Questo video virale cattura perfettamente l'entusiasmo che circonda questa attesissima residency, che proseguirà fino a metà giugno.