Su una barca, la cantante Zara Larsson riporta in auge una tendenza per i capelli colorati

La cantante svedese Zara Larsson conferma il suo status di icona di bellezza. In una serie di foto condivise sul suo account Instagram, tra cui un'immagine di copertina che la ritrae su una barca, ha riportato alla ribalta una tendenza capelli vibrante: sottili ciocche color neon intrecciate tra i capelli biondi. Questo look distintivo sta già ispirando i suoi milioni di follower.

Ciocche neon nei capelli biondi

Il dettaglio più sorprendente di questa foto: sottili ciocche colorate nelle tonalità del rosa acceso, del giallo e dell'arancione, intrecciate a lunghi capelli biondi naturali leggermente umidi, come appena usciti da una nuotata. Ben lontane dalle classiche mèches, queste ciocche neon aggiungono un tocco giocoso e estivo. La tecnica, che prevede l'applicazione di extension o fili colorati temporanei, è apprezzabile per la sua semplicità: può essere applicata e rimossa senza alterare il colore naturale dei capelli.

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Una tendenza già adottata dalla cantante

Queste ciocche colorate non sono una novità per Zara Larsson. Da diversi mesi, infatti, sta sperimentando con i suoi capelli: extension rosa personalizzate, ciocche glitterate, fermagli colorati... tutti richiami a un'estetica pop che ricorda i festival e la moda degli anni 2000, attualmente di gran moda. In questa nuova foto, Zara Larsson abbina le sue ciocche ad accessori coordinati, come braccialetti di perline fluo e una collana di conchiglie, per un look armonioso fin nei minimi dettagli.

Un artista emergente

Al di là del suo stile, questa pubblicazione arriva in un momento particolarmente propizio per Zara Larsson. Scoperta in giovanissima età, ha pubblicato il suo quinto album, "Midnight Sun", acclamato dalla critica, e ha ottenuto la sua prima nomination ai Grammy Award nel 2026 come miglior performance dance/pop. Sta promuovendo l'album con un tour internazionale. Il suo account Instagram, seguito da milioni di persone, è diventato un'estensione di questo mondo colorato e vibrante.

Con le sue mèches color neon, Zara Larsson conferma una tendenza capelli facile da adottare, perfetta per i mesi più caldi. Unendo un richiamo agli anni 2000 a un'atmosfera da festival, trasforma una semplice gita in barca in una fonte di ispirazione beauty. Proprio quello che ci vuole per far venire voglia di aggiungere qualche tocco di colore ai propri capelli con l'arrivo dell'estate.