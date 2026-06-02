Questo outfit da spiaggia indossato da Charli XCX non è passato inosservato.

Fabienne Ba.
@charli_xcx / Instagram

La cantautrice britannica Charli XCX ha pubblicato su Instagram una foto che ha fatto impazzire il web. Oltre alla posa e all'outfit tanto discusso, è stato il messaggio di accompagnamento a suscitare la curiosità dei suoi fan.

Charli XCX gioca la carta naturale

L'immagine, realizzata in bianco e nero, emana un'atmosfera cruda e intima, come un'istantanea scattata al volo. Charli XCX posa in un minimalista bikini nero, una sorta di "stringer", sdraiata su quello che sembra un divano. Una mano è appoggiata sul petto, l'altra regge la macchina fotografica, i capelli sono spettinati, il viso è senza trucco e indossa solo un anello come accessorio: la messa in scena evoca un selfie spontaneo piuttosto che un servizio fotografico attentamente pianificato.

Una semplicità studiata a tavolino che non ha impedito al post di raggiungere numeri record di like e commenti in poche ore. La sua community, che la segue in ogni sua mossa sin dal fenomeno "Brat", ha subito accolto con entusiasmo questa nuova foto, un mix di ammirazione per il suo stile e di decifrazione di ogni possibile indizio.

Un teaser molto più ampio

Con sole tre parole – “Londra… domani sera?” – Charli XCX ha scatenato un’ondata di speculazioni. Un concerto a sorpresa? Un nuovo evento? Un’apparizione esclusiva? La risposta è arrivata nel giro di poche ore: Charli XCX invitava il pubblico a Londra per una puntata del suo ormai celebre programma “Conversations”.

In programma per il 30 maggio all'Exmouth Market di East London: un incontro pubblico con suo marito, George Daniel, batterista dei The 1975, sul processo creativo. A seguire, un DJ set al Coin Laundry, con una promessa inserita nel suo account B-sides: "Chi prima arriva, meglio alloggia - potrei nascondere della nuova musica nel set".

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Una cantante all'apice della sua popolarità.

Charli XCX sta ancora cavalcando l'onda del fenomenale successo di "Brat" (2024), il suo album che è diventato un momento cruciale del suo tempo. L'estate 2026 si preannuncia particolarmente intensa per la cantante di Cambridge, che la settimana precedente ha pubblicato il suo nuovo singolo "SS26", accompagnato da un lato B intitolato "Playboy Bunny", disponibile in esclusiva su CD o tramite il suo account Instagram "B.sides".

Sul fronte live, Charli XCX sarà anche la protagonista del Reading & Leeds Festival ad agosto, la sua unica data in un festival britannico quest'anno. Senza dimenticare le sue incursioni nel cinema, con il suo ruolo nel film semi-fittizio "The Moment" - sulla creazione di "Brat" - e diversi altri progetti in post-produzione, come "Erupcja" di Pete Ohs e "100 Nights of Hero" di Julia Jackman.

Tra strizzatine d'occhio estive, anticipazioni musicali e una strategia di marketing impeccabile, Charli XCX continua a dimostrare perché si è affermata come una delle figure più seguite e imitate del pop contemporaneo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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