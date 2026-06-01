"Ho passato i miei trent'anni a prendermi cura degli altri": a 40 anni, quest'attrice condivide la sua nuova filosofia di vita.

L'attrice americana Sasheer Zamata si appresta ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita con serenità. In un'intervista a People , a margine della première del film "Masters of the Universe", ha parlato delle lezioni apprese durante i suoi trent'anni e della mentalità che spera di coltivare per il prossimo decennio.

Compiere 40 anni è una tappa importante all'insegna della serenità.

Sasheer Zamata, che ha compiuto gli anni il 6 maggio, afferma di affrontare questo nuovo decennio con serenità. "Mi sento bene", ha confidato, aggiungendo di non sapere come "dovrebbe essere compiere 40 anni", ma di sentirsi in pace con se stessa. Per celebrare l'occasione, ha scelto un viaggio in Giappone, dove ha soggiornato in una baita immersa nel bosco, ammirando ogni giorno il fiume. Una pausa che descrive come "particolarmente rilassante e rigenerante".

“Pensare a se stessi”: una nuova priorità

Interrogata sui suoi progetti per i prossimi anni, Sasheer Zamata ha condiviso una riflessione personale. Sente di aver trascorso gran parte dei suoi trent'anni "a gestire gli affari degli altri" e ora desidera concentrarsi nuovamente su se stessa. "Quest'anno, penserò a me stessa", ha riassunto. Questa filosofia, incentrata sulla cura di sé senza sensi di colpa, segna, secondo lei, "un vero e proprio cambiamento di mentalità".

Progetti creativi per il prossimo decennio

Questo desiderio di dedicare del tempo a se stessa si manifesta anche nelle attività creative. Descrivendosi come una persona molto pratica, Sasheer Zamata è appassionata di giardinaggio e arte floreale. Confida di voler "finalmente lavorare con i fiori secchi" che colleziona, "imparare a lavorare all'uncinetto e migliorare il suo spagnolo", un'abilità che considera "difficile". Tutti questi piccoli progetti riflettono il desiderio di rallentare e coltivare i propri interessi.

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Un programma fitto al cinema

Sul fronte professionale, Sasheer Zamata è protagonista del nuovo film "Masters of the Universe", dove interpreta Suzie, una collega di Adam, alias He-Man, interpretato dall'attore e cantante britannico Nicholas Galitzine. Il film, la cui uscita nelle sale è prevista per il 5 giugno, vede nel cast anche l'attrice e produttrice americana Camila Mendes, l'attore e cantante americano Jared Leto, l'attrice americana Alison Brie, l'attore britannico di origini sierraleonesi Idris Elba e l'attrice e comica americana Kristen Wiig.

Dopo aver raggiunto la fama grazie al programma comico americano "Saturday Night Live", di cui ha fatto parte dal 2014 al 2017, Sasheer Zamata ha intrapreso una serie di progetti, tra cui le serie "Home Economics" e "Agatha All Along".

Condividendo le sue riflessioni sul compimento dei quarant'anni, Sasheer Zamata mette in luce un approccio sereno e compassionevole verso se stessa. Tra la riscoperta di sé, i progetti creativi e un'intensa attività cinematografica, illustra un modo tranquillo di affrontare un nuovo capitolo della vita, un messaggio che risuona ben oltre la sua esperienza personale.