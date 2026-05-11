A bordo piscina, Elizabeth Hurley sfoggia con orgoglio la sua silhouette.

Anaëlle G.
@elizabethhurley1 / Instagram

L'attrice, modella e produttrice britannica Elizabeth Hurley ha recentemente condiviso una serie di foto baciate dal sole sul suo account Instagram, in cui si rilassa in riva al mare con un completo bianco a righe nere. In particolare, ha colto l'occasione per condividere un piccolo consiglio di fotografia con i suoi milioni di follower, con umorismo e un tocco di giocosità. Il post è diventato immediatamente virale.

Foto luminose e intime

Nelle foto, Elizabeth Hurley posa al sole, con indosso occhiali da sole, i suoi lunghi capelli castani che galleggiano in piscina. Il suo outfit, bianco a righe nere, è del suo marchio, Elizabeth Hurley Beach, da lei fondato nel 2005. Un'atmosfera rilassata e naturale in cui l'attrice appare perfettamente a suo agio.

Come al solito, Elizabeth Hurley ha accompagnato il suo post con una didascalia umoristica. Questa volta era rivolta direttamente ai suoi follower: "Essere fotografati può essere spaventoso, quindi ecco il mio consiglio numero uno: SDRAIATEVI!!" Ha continuato maliziosamente: "Anche con una pessima illuminazione dall'alto, o con la fotocamera implacabile di un telefono (queste foto sono state scattate con un telefono in pieno sole), se vi allungate correttamente e indossate gli occhiali da sole, andrà tutto bene. Mi ringrazierete dopo 😉." È un consiglio condiviso come il segreto di una buona amica. E ci ricorda che, al di là della moda, Elizabeth Hurley ama coltivare un legame stretto con i suoi follower.

In definitiva, non c'è bisogno di cercare di apparire "più magri" o "diversi" con trucchi ben collaudati: le foto più riuscite sono spesso quelle che catturano un momento autentico. Naturalezza, spontaneità ed espressione genuina rimangono le cose più belle da mostrare, ben lontane da pose "perfette" e artifici calcolati.

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Un post condiviso da Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Una pubblicazione che ha riscosso unanimi consensi.

Il post è stato inondato di reazioni. "Benedetto sia la Regina", "Viaggiatrice nel tempo!" ... i fan l'hanno sommersa di elogi per la sua figura e la sua naturale disinvoltura davanti alla telecamera. Persino suo figlio, Damian Hurley, 24 anni, ha commentato il post con commovente entusiasmo: "Queste sono incredibili, wow!"

Elizabeth Hurley, che vanta oltre 3 milioni di follower su Instagram, è ormai abituata a condividere questo tipo di consigli in modo diretto. Nel luglio 2025, ad esempio, ha raccomandato di "evitare la luce intensa di mezzogiorno e optare per la luce soffusa dell'alba e del tramonto per le foto". Un altro suggerimento che i suoi fan hanno chiaramente apprezzato.

Con questa semplice giostra, Elizabeth Hurley ci ricorda perché è una delle figure più amate della sua generazione. Dimostra con naturalezza che possiamo divertirci, amare e condividere a prescindere dall'età.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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