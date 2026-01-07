"Nuova musa della moda": Chase Infiniti mostra gli addominali e fa scalpore

Stella rivelazione del 2025 grazie al suo ruolo di spicco in "One Battle After Another", Chase Infiniti continua a lasciare il segno con stile e presenza. All'inizio di gennaio 2026, l'attrice americana ha calcato il red carpet dei Critics' Choice Awards con una creazione architettonica della collezione Primavera/Estate 2026 di Louis Vuitton. Candidata come Migliore Attrice al fianco di Emma Stone e Amanda Seyfried, ha consolidato il suo status di nuova musa sia del cinema che della moda.

Una combinazione di grazia e potenza

L'outfit su misura di Chase Infiniti abbina una gonna lunga a un crop top d'avanguardia. Questo due pezzi in un giallo burro gioca sui contrasti: scollatura alta, corpetto arricciato e spalle accentuate da una mantella scenografica dal volume scultoreo. Il risultato: una silhouette che fonde potenza, eleganza e modernità, perfettamente in sintonia con l'energia che l'attrice sprigiona sul grande schermo.

Un'enfasi decisa sulla semplicità in termini di accessori

Per bilanciare la sorprendente architettura del look, Chase Infiniti ha optato per accessori sobri ma sofisticati: orecchini a cerchio a spirale in argento, un bracciale tempestato di diamanti e fedi nuziali minimaliste. Il trucco luminoso nei toni del rosa e i capelli lisci che incorniciavano il viso aggiungevano morbidezza e freschezza all'effetto complessivo.

Un look che ha fatto subito scalpore sui social, dove si leggono commenti come "nuova musa della moda" e "è rinfrescante" . Lungi dal mettere in ombra l'outfit, ogni dettaglio evidenzia un'estetica controllata e coerente.

Una stella nascente con uno stile già iconico

Chase Infiniti domina il red carpet con la sicurezza di una star affermata. Dopo essere salita alla ribalta con la sua intensa e ricca interpretazione di Willa in "One Battle After Another", l'attrice ha ottenuto la sua prima nomination importante, segnando un momento cruciale nella sua carriera.

Nel frattempo, le sue apparizioni sorprendenti agli eventi mondani hanno catturato l'attenzione degli osservatori della moda: silhouette audaci, linee pulite e un occhio attento ai dettagli hanno creato una firma stilistica già riconoscibile. Tra audacia controllata e raffinatezza decisa, Chase Infiniti non si limita più a emergere; sta affermando una statura in rapida crescita che la colloca tra le stelle nascenti della nuova generazione di Hollywood.

Grazie al talento, al carisma e al look scolpito, Chase Infiniti si sta affermando come una stella nascente del cinema... e della moda.