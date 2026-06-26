A 59 anni, Salma Hayek fa girare la testa con un abito lilla scultoreo.

L'attrice messicano-americana Salma Hayek ha fatto sensazione al Serpentine Summer Party di Londra, indossando un abito lilla scultoreo. La sua apparizione è stata ancora più degna di nota perché era accompagnata dalla figlia Valentina, in una rara uscita madre-figlia.

Un abito lilla scultoreo

Per la serata, Salma Hayek ha indossato un abito di raso lilla. Aderente e decisamente scultoreo, il capo si distingueva per lo scollo alto e il gioco di texture a contrasto. Un vistoso fiocco sullo scollo completava questo design architettonico. Con acconciatura e trucco curati dallo stilista Pablo Patanè, Salma Hayek ha completato il suo look con orecchini di perle e sandali con plateau argentati.

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Una rara uscita madre-figlia

Quest'apparizione è stata resa ancora più speciale dal fatto che Salma Hayek era accompagnata dalla figlia diciottenne, Valentina. Per l'occasione, l'adolescente aveva optato per un elegante completo nero, composto da un top e una gonna lunga abbinata. Entrambe indossavano occhiali da sole, emanando un fascino chic e sbarazzino. Questo duo madre-figlia appare raramente in pubblico insieme, il che rende questo momento ancora più memorabile.

Un evento sociale molto popolare

Il Serpentine Summer Party, che Salma Hayek ha avuto l'onore di co-presentare, è uno degli eventi più prestigiosi della stagione londinese. La serata ha riunito numerose celebrità. In un evento glamour dove l'eleganza era la parola d'ordine, la presenza di Salma Hayek non è certo passata inosservata. Nel suo abito lilla scultoreo, ha regalato una delle apparizioni più memorabili del Serpentine Summer Party.

In definitiva, al di là del suo aspetto, Salma Hayek conferma il suo status di icona. Resa famosa dal film "Frida", ha costruito una carriera internazionale pur mantenendo una vita familiare più riservata. Dimostra, apparizione dopo apparizione, che eleganza e carisma sono senza tempo.