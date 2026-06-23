"Mi sono tagliata un sacco di capelli": Meghan Trainor sorprende la sua famiglia con un nuovo taglio di capelli

La cantautrice americana Meghan Trainor ha optato per un drastico cambio di look, immortalando la reazione della sua famiglia. Ha sostituito la sua lunga chioma bionda con un taglio decisamente più corto, che ha mostrato ai suoi cari davanti alle telecamere. Le reazioni non sono state esattamente quelle che si aspettava, dando vita a un momento al tempo stesso tenero e divertente.

Un cambiamento evidente dei capelli

Nota per i suoi lunghi capelli biondi, Meghan Trainor ha deciso di cambiare tutto optando per un caschetto corto, che ha soprannominato "bob da mamma". Questo cambiamento è stato ancora più sorprendente considerando che solo pochi giorni prima, alla festa di compleanno del marito, sfoggiava ancora la sua solita chioma lunga. Per questa trasformazione, Meghan Trainor si è affidata alla parrucchiera di Los Angeles Anyssa Maciel. "Mi sono fatta un caschetto da mamma e solo Daryl se n'è accorto, ahah. Grazie, lo adoro!", ha scritto a corredo della foto.

Una rivelazione familiare

In un video condiviso su Instagram, Meghan Trainor appare allo stesso tempo emozionata e un po' nervosa all'idea di mostrare il suo nuovo taglio di capelli. La si vede sistemarsi i capelli prima di entrare nella stanza dove si trova il marito, l'attore americano Daryl Sabara, e di attendere la sua reazione. A lui bastano pochi secondi per notare il cambiamento: sorpreso, le fa subito un complimento, seguito da un tenero abbraccio. Tanto basta a rassicurare Meghan Trainor.

Reazioni inaspettate

Tuttavia, non tutti in famiglia erano così attenti. Più avanti nel video, Meghan Trainor cerca, invano, di attirare l'attenzione degli altri membri della famiglia sulla sua trasformazione. Visibilmente stupita che nessuno abbia notato la differenza, finisce per ridere. "È così diversa. Ho tagliato un sacco di colpi di sole!" dice, divertita, sottolineando l'entità del cambiamento.

Quando i suoi figli si intromettono

Anche Meghan Trainor ha chiesto l'opinione dei suoi figli. La madre di tre figli ha chiesto loro "cosa c'era che non andava nel suo aspetto". Inizialmente, uno dei suoi figli non riusciva a individuare il cambiamento; ci sono voluti alcuni indizi prima che finalmente si rendesse conto che l'acconciatura della madre era cambiata. Una scena spontanea e divertente che ha divertito molto gli utenti di internet.

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Un momento spensierato e intimo

Al di là dell'aneddoto, questo video offre uno sguardo toccante sulla vita quotidiana di Meghan Trainor. Mentre la maggior parte dei suoi familiari ha impiegato un po' di tempo per reagire, l'opinione di suo marito sembrava contare più di ogni altra cosa. Resa famosa dal suo successo mondiale "All About That Bass", Meghan Trainor non esita a condividere questi momenti di vita quotidiana con i suoi milioni di follower.

Con questo "bob da mamma", Meghan Trainor ha fatto una trasformazione audace dei suoi capelli. E sebbene non tutti in famiglia abbiano notato subito il suo nuovo taglio, Meghan Trainor sembra entusiasta della sua scelta. Una trasformazione che si riflette perfettamente in questo momento familiare, divertente e commovente allo stesso tempo.