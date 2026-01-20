Search here...

I figli di Uma Thurman ed Ethan Hawke impongono il loro stile alla Fashion Week

Tatiana Richard
@maya_hawke/Instagram

Alla Settimana della Moda di Milano Autunno/Inverno 2026-2027, Maya Hawke e suo fratello Levon Hawke hanno catturato l'attenzione dei fotografi in prima fila alla sfilata di Prada con il loro stile sicuro e la loro presenza dirompente. Il loro portamento e la loro estetica personale hanno suscitato l'interesse dei media di moda e degli appassionati della settimana della moda.

Maya Hawke, un look ispirato alle sue influenze

Maya Hawke, 27 anni, prosegue la sua carriera di attrice e si sta affermando anche come icona di stile. Figlia dell'attrice, produttrice e modella americana Uma Thurman e dell'attore, scrittore, regista e sceneggiatore americano Ethan Hawke, è nota per la sua carriera cinematografica e televisiva, in particolare per il suo ruolo nella serie "Stranger Things".

A Milano, ha scelto un outfit che coniugava modernità e discreta eleganza: shorts sartoriali blu navy abbinati a un top probabilmente di lana, un cappotto grigio lungo fino al ginocchio, completato da calzini alti fino al ginocchio e mocassini. Un look sicuro che ha creato una silhouette sofisticata.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Maya Hawke (@maya_hawke)

Levon Hawke, tra streetwear e stile assertivo

Suo fratello, il ventiquattrenne Levon Hawke, ha completato il duo con un outfit altrettanto chic. Indossava una giacca di pelle marrone sopra un maglione turchese, creando un contrasto tra un look classico e un tocco di modernità. Come sua sorella, Levon è attore e modello, e la sua presenza in prima fila mette in luce una nuova generazione di personaggi influenti della moda, capaci di lasciare il segno sia con le loro scelte di stile che con la loro presenza agli eventi internazionali.

Una presenza notevole in prima fila

I fratelli sono stati fotografati insieme – come dimostrano le immagini condivise da Maya Hawke su Instagram – proiettando davanti agli obiettivi un'immagine sicura e affiatata. Il loro stile non riflette solo le loro origini hollywoodiane, ma afferma anche un'identità distinta, plasmata da scelte di moda audaci e da una presenza di spicco sulle passerelle e tra i corridoi delle sfilate, dove ognuno di loro impone il proprio stile distintivo con naturalezza ed eleganza.

La loro presenza alla settimana della moda di Milano (16-20 gennaio 2026) rientra in una tendenza più ampia: molti figli di celebrità si stanno ormai affermando nel mondo della moda, tra apparizioni pubbliche e impegni professionali.

Come scrittrice, esploro la bellezza, la moda e la psicologia con sensibilità e curiosità. Mi piace comprendere le emozioni che proviamo e dare voce a chi ci aiuta a comprendere meglio noi stessi. Nei miei articoli, mi sforzo di colmare il divario tra la conoscenza scientifica e le nostre esperienze quotidiane.
