A 62 anni, questa modella australiana festeggia il suo compleanno sulla sabbia.

La modella, attrice e imprenditrice australiana Elle Macpherson ha festeggiato il suo 62° compleanno il 29 marzo 2026, condividendo una serie di immagini scattate in un ambiente baciato dal sole. Figura iconica degli anni '90, incarna un'eleganza senza tempo, suscitando ammirazione tra i suoi follower attraverso post su Instagram che mostrano uno stile di vita incentrato sul benessere e sulla semplicità.

Un anniversario all'insegna della serenità.

Sui suoi profili social, Elle Macpherson ha condiviso diverse foto scattate in riva al mare, che ritraggono un'atmosfera rilassante e naturale. Fedele al suo stile inconfondibile, la modella appare con outfit minimalisti che riflettono il suo impegno per un'estetica pulita. Queste immagini sono state ampiamente apprezzate dagli utenti del web, molti dei quali hanno sottolineato la sua coerenza e la sua duratura influenza nel mondo della moda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELA PURDIE (@melapurdie)

Un'icona influente degli anni '90

Oltre a queste immagini recenti, Elle Macpherson ha anche condiviso un video retrospettivo che ripercorre i momenti chiave della sua carriera. Questo montaggio mescola filmati d'archivio, copertine di riviste e ricordi personali, rievocando l'impatto che ha avuto sull'industria della moda nel corso dei decenni. Soprannominata "The Body" all'apice della sua carriera, Elle Macpherson ha gradualmente spostato la sua attenzione verso l'imprenditoria e il benessere.

Uno stile di vita ispirato alla natura

Vivendo in Florida, Elle Macpherson spiega di apprezzare una vita quotidiana scandita dalla vicinanza del mare e da un clima soleggiato che le ricorda le sue radici australiane. Predilige uno stile di vita semplice, fatto di capi comodi e senza tempo, in linea con la sua immagine naturale. Il suo compleanno è stata quindi l'occasione per condividere una visione positiva del trascorrere del tempo, valorizzando l'esperienza e la sicurezza acquisite nel corso degli anni.

Attraverso queste pubblicazioni, Elle Macpherson conferma il suo posto tra le figure iconiche della moda internazionale. Il suo compleanno, celebrato in un contesto naturale, illustra un approccio sereno alla maturità, sottolineando l'importanza del benessere e dell'autenticità.