A 62 anni, questa modella australiana festeggia il suo compleanno sulla sabbia.

Julia P.
@ellemacpherson / Instagram

La modella, attrice e imprenditrice australiana Elle Macpherson ha festeggiato il suo 62° compleanno il 29 marzo 2026, condividendo una serie di immagini scattate in un ambiente baciato dal sole. Figura iconica degli anni '90, incarna un'eleganza senza tempo, suscitando ammirazione tra i suoi follower attraverso post su Instagram che mostrano uno stile di vita incentrato sul benessere e sulla semplicità.

Un anniversario all'insegna della serenità.

Sui suoi profili social, Elle Macpherson ha condiviso diverse foto scattate in riva al mare, che ritraggono un'atmosfera rilassante e naturale. Fedele al suo stile inconfondibile, la modella appare con outfit minimalisti che riflettono il suo impegno per un'estetica pulita. Queste immagini sono state ampiamente apprezzate dagli utenti del web, molti dei quali hanno sottolineato la sua coerenza e la sua duratura influenza nel mondo della moda.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da MELA PURDIE (@melapurdie)

Un'icona influente degli anni '90

Oltre a queste immagini recenti, Elle Macpherson ha anche condiviso un video retrospettivo che ripercorre i momenti chiave della sua carriera. Questo montaggio mescola filmati d'archivio, copertine di riviste e ricordi personali, rievocando l'impatto che ha avuto sull'industria della moda nel corso dei decenni. Soprannominata "The Body" all'apice della sua carriera, Elle Macpherson ha gradualmente spostato la sua attenzione verso l'imprenditoria e il benessere.

Uno stile di vita ispirato alla natura

Vivendo in Florida, Elle Macpherson spiega di apprezzare una vita quotidiana scandita dalla vicinanza del mare e da un clima soleggiato che le ricorda le sue radici australiane. Predilige uno stile di vita semplice, fatto di capi comodi e senza tempo, in linea con la sua immagine naturale. Il suo compleanno è stata quindi l'occasione per condividere una visione positiva del trascorrere del tempo, valorizzando l'esperienza e la sicurezza acquisite nel corso degli anni.

Attraverso queste pubblicazioni, Elle Macpherson conferma il suo posto tra le figure iconiche della moda internazionale. Il suo compleanno, celebrato in un contesto naturale, illustra un approccio sereno alla maturità, sottolineando l'importanza del benessere e dell'autenticità.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
Article précédent
A 55 anni, la modella Naomi Campbell sfoggia un look "total denim" a Parigi.
Article suivant
En plein concert, cette chanteuse fait face à un ancien agresseur

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A 55 anni, la modella Naomi Campbell sfoggia un look "total denim" a Parigi.

La supermodella britannico-giamaicana Naomi Campbell ha attirato l'attenzione di tutti a un recente evento a Disneyland Paris. L'icona...

A 56 anni, l'attrice Heather Graham attira l'attenzione con un look "audace".

L'attrice e produttrice americana Heather Graham ha recentemente attirato l'attenzione con una serie di look casual-chic sfoggiati durante...

Durante il concorso "Miss Grand Thailand", le faccette dentali di questa concorrente si sono distinte.

Un incidente inaspettato ha funestato le fasi preliminari del concorso di bellezza "Miss Grand Thailand", svoltosi il 25...

Giovane madre, questa attrice festeggia il suo 26° compleanno durante una gita in barca.

L'attrice, cantante e cantautrice americana Halle Bailey ha festeggiato il suo 26° compleanno con una gita in barca...

Criticata per il suo corpo, la modella Heidi Klum risponde con un gesto di liberazione di grande impatto.

Purtroppo, i commenti sull'aspetto fisico dei personaggi pubblici continuano ad alimentare le discussioni online. Heidi Klum ha recentemente...

Addio taglio pixie biondo: l'attrice Brie Larson cambia look con un nuovo taglio di capelli.

L'attrice, regista e cantante americana Brie Larson ha recentemente sfoggiato un nuovo look che non è passato inosservato....