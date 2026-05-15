Demi Moore, con un abito scultoreo, ridefinisce le regole del red carpet.

L'attrice, produttrice e regista americana Demi Moore ha fatto un'apparizione di grande effetto al Festival di Cannes (12-23 maggio 2026) durante la proiezione di "Fatherland" al Palais des Festivals. Membro della giuria del Concorso Principale, ha optato per un abito scultoreo in tessuto stropicciato, trasformando il suo look in una vera e propria performance estetica.

Un abito concepito come un'opera d'arte.

L'abito indossato da Demi Moore ha infranto le convenzioni del red carpet di Cannes. Realizzato in un tessuto stropicciato che ricordava la carta da regalo accuratamente piegata, l'abito ha esaltato appieno la sua dimensione scultorea. Laddove le pieghe sono generalmente bandite dalle apparizioni più importanti, l'attrice ha ribaltato la regola, rendendo le pieghe il cuore pulsante del capo.

La parte superiore dell'abito era caratterizzata da un vistoso scollo a cascata che avvolgeva il volto dell'attrice prima di allargarsi sul retro, creando l'illusione di una manica asimmetrica. Sotto questo corpetto strutturato, la silhouette si restringeva in un abito aderente che scendeva in una gonna a colonna dalle linee pulite. L'orlo, leggermente sollevato da terra, lasciava intravedere delle décolleté nere a punta, scelte per permettere all'abito di essere il protagonista.

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Accessori minimalisti ma preziosi

Per evitare di sovraccaricare un abito già di per sé imponente, Demi Moore ha optato per una selezione limitata di gioielli raffinati. I suoi lunghi orecchini pendenti, con il loro scintillio luminoso, erano completati da un'acconciatura sofisticata ma sobria: capelli lunghi e lisci tirati indietro con una riga laterale che incorniciava il viso. Un delicato bracciale rigido, ornato da un motivo floreale di diamanti, completava l'insieme. Anche il trucco e l'acconciatura seguivano lo stesso principio: lasciare che l'abito respirasse, valorizzandolo senza sovrastarlo. Il risultato è stato un look armonioso, in cui ogni elemento contribuiva all'effetto scultoreo desiderato.

Una serie di apparizioni di rilievo dall'inizio del Festival

Questo outfit si inserisce in una serie di apparizioni a Cannes già di per sé particolarmente riuscite per Demi Moore. Il giorno precedente, il 13 maggio, l'attrice ha calcato il red carpet per la proiezione di "Vita di donna" indossando un abito lilla a spalle scoperte, realizzato in un tessuto iridescente che ricordava un liquido fluente. L'abito, caratterizzato da una scollatura a cuore e uno spacco vertiginoso, era abbinato a décolleté in raso coordinate, orecchini pendenti di diamanti e capelli mossi effetto bagnato.

Ancor prima, il 12 maggio, alla proiezione di "The Electric Venus", aveva scelto un abito scintillante di Jacquemus. Il capo, caratterizzato da una silhouette eterea e da un'esagerata baschina in vita ricoperta di paillettes, era completato da gioielli Chopard: orecchini a grappolo e una vistosa collana con molteplici fili di diamanti.

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Il tappeto rosso come territorio di espressione

Attraverso questa serie di apparizioni, Demi Moore conferma un approccio al red carpet che va oltre la semplice sfilata di moda. Ogni look diventa un banco di prova: materiali inaspettati, volumi, riferimenti all'arte o a stili decorativi. L'abito stropicciato di "Fatherland" estende questa logica abbracciando una scelta audace: elevare un tessuto solitamente percepito come un "difetto" a elemento centrale della silhouette.

Il suo ruolo di giurata nella competizione principale le offre una piattaforma più ampia per questa vetrina di stile. Con il festival che si estende per dodici giorni, Demi Moore ha ancora diverse proiezioni ufficiali per presentare la sua visione stilistica e mantenere alta l'attesa per ciascuna delle sue apparizioni.

Con il suo abito scultoreo e il drappeggio spettacolare, Demi Moore regala uno dei momenti di moda più singolari di questa edizione di Cannes. A metà del suo mandato come membro della giuria, anticipa una serie di apparizioni molto attese, in cui la coerenza del messaggio conta tanto quanto l'audacia delle scelte.