Angelina Jolie si prepara a lasciare gli Stati Uniti per l'Europa e ne spiega i motivi.

Angelina Jolie si prepara a lasciare gli Stati Uniti e a stabilirsi in Europa, spinta da "un profondo desiderio di un cambio di passo, di libertà e di coerenza con i suoi valori personali e familiari". L'anno 2026, quando i suoi gemelli raggiungeranno l'età adulta, appare come un momento cruciale in questo nuovo capitolo, che l'attrice, regista, sceneggiatrice, produttrice e ambasciatrice di buona volontà cambogiana-americana affronta con autentica serenità.

Un desiderio attentamente ponderato di andarsene

Angelina Jolie sarebbe determinata a lasciare Los Angeles e persino gli Stati Uniti, un piano che accarezza da tempo. Secondo i notiziari americani sulle celebrità, starebbe mettendo sul mercato la sua grande tenuta di Los Feliz, acquisita nel 2017 e valutata circa 25 milioni di dollari. L'attrice non ha mai nascosto di non voler vivere a Los Angeles a lungo termine e di essersi trasferita lì solo a causa dei vincoli del suo divorzio e dell'affidamento dei suoi sei figli con Brad Pitt. Ora, con un accordo di divorzio finalizzato nel 2024, questi vincoli si stanno allentando, dandole finalmente l'opportunità di immaginare un futuro altrove.

Il ruolo chiave dei suoi figli e del calendario familiare

La tempistica di questa partenza non è di poco conto: Angelina Jolie ha più volte spiegato di aspettare che i suoi figli più piccoli, i gemelli Vivienne Marcheline e Knox Leon, compiano 18 anni prima di lasciare definitivamente Los Angeles. Il loro raggiungimento della maggiore età, previsto per il 12 luglio 2026, segnerà per lei una soglia simbolica, dopo la quale si sentirà libera di riorganizzare geograficamente la sua vita.

In numerose interviste , Angelina Jolie ha ribadito di rimanere a Los Angeles principalmente per garantire alla sua famiglia stabilità, sicurezza e privacy durante un divorzio lungo e ampiamente pubblicizzato. Ha anche sottolineato che i suoi figli non desiderano essere al centro dell'attenzione mediatica, il che rafforza il suo desiderio di proteggerli dal trambusto di Hollywood. A partire dal 2026, spera di godere di una maggiore flessibilità nel vivere e lavorare dove lei e la sua famiglia si sentono più a loro agio.

Perché l'Europa piace così tanto ad Angelina Jolie?

L'Europa sembra essere una delle destinazioni più gettonate, sia per il suo ritmo di vita, la sua cultura e un'esposizione mediatica considerata meno aggressiva rispetto a Los Angeles. Si vocifera già che sia interessata a città come Londra o altre capitali europee, dove potrebbe conciliare i suoi impegni artistici e umanitari con una vita più privata.

Allo stesso tempo, Angelina Jolie prevede anche di dividere il suo tempo tra New York, dove sta sviluppando il suo collettivo di moda e la sua boutique, Atelier Jolie, e la Cambogia, un paese a cui è profondamente legata. Questa soluzione le offrirebbe un ambiente più tranquillo, radicato nei suoi impegni umanitari e culturali, e meno dominato dall'industria hollywoodiana.

Cambogia e una vita più internazionale

La Cambogia occupa un posto speciale nel cuore di Angelina Jolie: lì ha adottato il figlio maggiore Maddox nei primi anni 2000 e da oltre 20 anni possiede una casa. In precedenza, ha spiegato di considerare il Paese un luogo che porta "nel cuore" e dove si sente profondamente a casa, soprattutto in relazione alla sua scoperta del Buddismo.

Un rapporto che si è complicato con il suo Paese

Angelina Jolie ha recentemente confessato che il suo rapporto con gli Stati Uniti è profondamente cambiato, al punto da affermare di non "riconoscere" più veramente il suo Paese. In occasione di un festival in Spagna , ha espresso la sua preoccupazione per il clima politico e sociale americano e per le tensioni che circondano le libertà individuali e l'espressione personale, che ritiene siano a rischio.

Ha sottolineato di aver sempre vissuto una vita internazionale, con una famiglia e una cerchia sociale molto cosmopolite, e che la sua visione del mondo è egualitaria e unita. Per lei, rimanere confinata in un solo Paese non è più in linea con i suoi valori o con la vita che desidera condurre, soprattutto in quelli che descrive come "tempi molto difficili". Queste affermazioni gettano luce sul suo piano di andarsene come una scelta sia personale che politica, sebbene affermi di voler scegliere con cura le parole.

Insomma, Angelina Jolie non si sta semplicemente trasferendo: sta preparando un completo riposizionamento della sua vita, lontano dal centro nevralgico che Los Angeles è stata per anni. Si avvicina al 2026 come all'inizio di un "nuovo capitolo", più libero, più discreto e più in linea con la donna e la madre che desidera essere.