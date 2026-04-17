L'attrice Anne Hathaway fa scalpore a New York con un abito "audace".

Anaëlle G.
Screen du film « Un jour » (One Day)

Anne Hathaway ha fatto un ritorno trionfale nel cuore della New York Fashion Week, dove si è affermata sia come attrice che come icona di stile. In occasione di un importante evento, la star de "Il diavolo veste Prada" si è presentata con un sofisticato abito nero, caratterizzato da una silhouette aderente, una scollatura sulla schiena e inserti in pizzo. L'ensemble era completato da un lungo boa di piume e da un look decisamente scenografico.

Una silhouette di alta moda in prima fila

L'abito di Ralph Lauren, parte della collezione autunno/inverno della maison, presentava una silhouette aderente, una scollatura alta e chiusa e una gonna lunga e fluida, impreziosita da un pizzo nero strutturato. Il tessuto pregiato e leggermente trasparente lasciava intravedere il tessuto nero sottostante, esaltando l'effetto sensuale e trasformando l'outfit di Anne Hathaway in un vero e proprio pezzo da sfilata.

Un'interazione di strati molto elaborata

Anne Hathaway ha impreziosito questo look d'effetto con un lungo boa di piume drappeggiato sulle spalle, che richiamava l'eleganza teatrale dell'epoca d'oro dell'alta moda hollywoodiana. Il tutto completato da occhiali da sole oversize, stivali neri e un'acconciatura liscia, creando un netto contrasto tra il movimento delle piume, la silhouette rigida e la semplicità minimalista del suo viso.

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Un'immagine da diva modernizzata

Con questo look, l'attrice americana Anne Hathaway ha giocato la carta della "diva", pur mantenendo un'immagine molto contemporanea. La scelta di Ralph Lauren, un marchio tipicamente americano, alludeva inoltre al suo ruolo di icona di stile, a metà strada tra l'Andy Sachs di un tempo e una donna potente che ha il pieno controllo della propria estetica.

Le immagini di quella sera, ampiamente diffuse dalla stampa di gossip e di moda, mostravano Anne Hathaway circondata da flash, scrutata da ogni lato, rafforzando l'idea che la sua scelta di abbigliamento sia ormai diventata un evento in sé. Con questo vestito, ha dimostrato ancora una volta che la moda, per lei, non è semplicemente uno strumento promozionale, ma un vero e proprio linguaggio, preciso e deciso, espresso con la stessa efficacia sul red carpet come per le strade di New York.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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