Simone Ashley appare radiosa in un outfit da spiaggia alla moda.

Su Instagram, l'attrice britannica di origini indiane Simone Ashley ha condiviso una serie di foto baciate dal sole in due outfit estivi ultra-trendy. Questa apparizione conferma la crescente aura di fashionista della star de "Il diavolo veste Prada 2".

Un'apparizione estiva molto discussa

Simone Ashley ha approfittato dell'ondata di caldo che sta attualmente attanagliando il Regno Unito per godersi un momento di relax al parco con un'amica. Nelle foto condivise sul suo account Instagram, la si vede posare prima con un bikini verde acceso, poi con un altro completo di un giallo sgargiante e vibrante.

Con un cocktail in mano, gli occhiali da sole e un ampio sorriso, Simone Ashley incarna alla perfezione l'arte di vivere l'estate in un contesto bucolico tipicamente inglese. I commenti sotto il post si sono moltiplicati, con i suoi follower che hanno elogiato la sua presenza radiosa e la sua sicurezza, conquistando tutti.

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Una traiettoria guidata da una vocazione precoce

Dietro questa immagine luminosa si cela un'artista con un percorso ben definito. Nata da genitori indiani, appartenenti alla prima generazione di immigrati nel Regno Unito, Simone Ashley è cresciuta in una famiglia in cui la cultura accademica rivestiva un ruolo importante: sua madre era contabile e suo padre farmacista.

Eppure, fin da giovanissima, scoprì un'altra vocazione. A soli sei anni, prese le prime lezioni di canto e capì che il suo percorso sarebbe stato artistico. "Scrivevo i miei sogni nel mio diario, o nelle lettere che indirizzavo a me stessa. Per me era un dato di fatto. Non ho mai voluto una vita più modesta. Non era un 'se', ma un 'quando'. Sapevo di potercela fare", ha recentemente dichiarato al Times.

Dal modellismo alle commissioni londinesi

Per finanziare i suoi studi di recitazione, Simone Ashley ha inizialmente provato a fare la modella. "Fin da piccola, quando desideravo qualcosa, facevo di tutto per ottenerla. Ho accettato alcuni contratti come modella per pagare le bollette, ed è così che ho mosso i primi passi nel mondo della recitazione", ha raccontato a Harper's Bazaar. Ha poi frequentato per due anni la Redroofs School for the Performing Arts prima di iscriversi alla prestigiosa ArtsEd London, dove ha conseguito una laurea in teatro musicale. A questo sono seguiti i suoi primi ruoli, seppur modesti, in serie televisive britanniche come "Broadchurch", "Doctors" e "Casualty".

Da Netflix a “Il diavolo veste Prada 2”

La svolta arrivò nel 2019, quando Netflix le offrì un ruolo. Tre anni dopo, Simone Ashley ottenne il ruolo da protagonista nella seconda stagione di "Bridgerton", dove interpretò Kate Sharma, una delle eroine più memorabili del franchise prodotto da Shondaland.

E nel maggio 2026, un sogno si è avverato: vederla interpretare Amari, la nuova assistente della formidabile Miranda Priestly (Meryl Streep), in "Il diavolo veste Prada 2", uscito nelle sale il 1° maggio. Un ruolo fatto su misura per questa appassionata di moda, le cui apparizioni pubbliche – dai red carpet alle foto su Instagram – sembrano ormai essere pianificate meticolosamente come un servizio fotografico.

Tra l'ondata di caldo, gli outfit colorati e la sua ascesa alla fama, Simone Ashley conferma con queste nuove foto il suo posto tra i volti più seguiti della sua generazione. Un'istantanea estiva che senza dubbio preannuncia un'estate 2026 all'insegna del sole e di progetti ambiziosi.